13 марта 2018, 14:23

Жильцы поврежденной пятиэтажки в Краснодаре вернулись домой

Отселенные на время демонтажа жители третьего подъезда пятиэтажки в Краснодаре, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры. Работы по демонтажу завершены, отчиталась сегодня администрация Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта на пятом этаже жилого дома в Краснодаре произошел взрыв газа, здание частично разрушилось. По данным администрации края, пострадали двое детей и пять взрослых, остальные жильцы были эвакуированы. 11 марта власти разрешили вернуться домой жильцам первых двух подъездов дома, а жителей третьего подъезда было решено отселить на время демонтажа поврежденных конструкций.

Ситуацию с домом по улице Славянской, 75  обсудили на аппаратном совещании, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Краснодара.

"Работы по демонтажу аварийных конструкций в настоящее время завершены, люди смогли вернуться в свои квартиры. Но предстоит еще большой фронт работ. Необходимо также уделить особое внимание семье с четвертого этажа, в которой отец и двое детей ещё находятся в больнице, к тому же семья выплачивает ипотечный кредит и сейчас находится в наиболее сложной ситуации", - цитируются в сообщении слова главы Краснодара Евгения Первышова.

По словам вице-мэра Краснодара Владислава Ставицкого, жители третьего подъезда дома, которых временно расселили в целях безопасности на период наиболее сложных работ по демонтажу, уже вернулись в свои квартиры.

"После завершения уборки квартиры четвертого подъезда осмотрит экспертная группа и даст заключение по поводу того, могут ли жильцы первых трёх этажей этого подъезда на время попасть в квартиры в сопровождении сотрудников полиции, чтобы забрать необходимые вещи. Также задача экспертов - подготовить заключение о необходимых работах и технологиях для восстановления пострадавшего подъезда дома", - отмечается в сообщении.

Информации о количестве вернувшихся в свои квартиры жильцов дома, по данным на 14.20 мск, на сайте администрации Краснодара нет.

Примечание:

"Завершено расследование взрыва в волгоградской многоэтажке", "Восстановительные работы начаты после взрыва в ростовском доме", "Умер пострадавший при взрыве в Уч-Дере".

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