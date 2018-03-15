Обещание принять закон о пайковом угле обрадовало гуковских шахтеров

15 марта 2018, 19:36

Сегодняшний пикет в Гуково собрал 70 человек, списки нуждающихся в топливе пополняются, рассказала координатор инициативной группы горняков Татьяна Авачева. Пикетчиков обнадежило известие, что в Госдуму внесен законопроект, который обеспечит право шахтеров-пенсионеров на пайковый уголь.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. В феврале и марте шахтерам было выдано в общей сложности 100 тонн гуманитарного угля, этот уголь разделили на 50 семей, нуждающиеся получили по две тонны угля для отопления домов.

На пикете в Гуково 13 марта горняки выразили надежду, что им доставят еще 300 тонн пайкового угля, а 14 марта они потребовали выплатить оставшуюся часть задолженности по зарплате из средств Резервного фонда Ростовской области.

Пикет у ДК шахты "Ростовская" сегодня посетили больше людей, чем обычно - акции стали популярнее после того, как участники пикетов начали получать уголь, рассказала Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, люди, прежде не ходившие на пикеты, начали посещать их с просьбой внести их в список нуждающихся в пайковом угле. После раздачи полученных в феврале и марте 100 тонн угля в этом списке остались еще 250 человек, которые так и не получали уголь - они надеются на получение еще 300 обещанных тонн угля, но этого объема хватит только на 150 человек, если выдавать по две тонны, пояснила активистка.

На сегодняшней акции пикетчики узнали, что депутаты Госдумы от Ростовской области и законодательное собрание региона предложили внести поправки в Федеральный закон №81 "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности".

Лидер шахтерского протеста Валерий Дьяконов 13 марта передал одному из депутатов Госдумы в Москве заявление гуковских шахтеров. Горняки попросили внести изменения в законодательство, чтобы пайковый уголь бесплатно получали на пенсии все работники угольной промышленности: и те, кто работал до пенсии на государственных предприятиях, и те, кто трудился в частных компаниях, поскольку с переходом шахт в частную собственность некоторые владельцы частично прекратили выдавать горнякам положенное топливо.

Законопроект, предполагает обеспечение пайковым углем всех, кто проработал десять и более лет на государственных предприятиях угольной промышленности, даже если на пенсию человек вышел после перехода этого предприятия в частную собственность. Документ находится на рассмотрении в Госдуме, он будет принят в течение полугода и с 1 января 2019 года вступит в силу, рассказала Авачева со ссылкой на представителей Российского профсоюза работников угольной промышленности.

Авачева отметила, что государственное предприятие Гуковуголь перешло в частную собственность 7 августа 2002 года, и в случае принятия законопроекта право на получение бесплатного гуманитарного угля получат те жители Гуково, которые проработали на предприятии десять лет до этой даты.

Юрист Гуковского профсоюза Вячеслав Калюжин сообщил сегодня Татьяне Авачевой, что встреча с конкурсными управляющими предприятий "Кингкоула", которой добивались шахтеры, состоится 20 марта.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".