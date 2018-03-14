Гуковские шахтеры попросили принять закон о пайковом угле

14 марта 2018, 17:24

Выдачи долга по зарплате и 300 тонн обещанного пайкового угля потребовали сегодня на пикете в Гуково бывшие работники "Кингкоула". Шахтеры попросили принять закон о выдаче пайкового угля всем горнякам-пенсионерам и выдать им деньги из резервного фонда Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля и 12-13 марта шахтерам было выдано по 50 тонн гуманитарного угля, этот уголь разделили на 26 и 25 семей соответственно, нуждающиеся получили по две тонны угля для отопления домов.

На пикете в Гуково 13 марта горняки выразили надежду, что им доставят еще 300 тонн пайкового угля. В списках нуждающихся после раздачи топлива остаются более 200 человек.

На сегодняшнем пикете у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 60 горняков, которые озвучили прежние требования о выплате задолженности по зарплате и полного объема положенного пайкового угля, сообщил со ссылкой на инициативную группу шахтеров корреспондент "Кавказского узла".

По подсчетам инициативной группы, общая непогашенная задолженность по зарплате составляет 374 миллиона рублей, кроме того, шахтерам должны выдать положенный гуманитарный уголь либо компенсацию за него.

Пикетчики выразили благодарность за помощь в получении части угля правительству Ростовской области, администрации Гуково, профсоюзу и директору склада, куда доставили уголь с шахт для развозки нуждающимся. При этом шахтеры напомнили, что им ранее было обещано еще 300 тонн гуманитарного угля - до получения этого топлива и заработанных денег горняки не собираются прекращать пикеты, подчеркнули в инициативной группе.

Лидер шахтерского протеста Валерий Дьяконов 13 марта встретился в Госдуме в Москве с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным и передал ему заявление гуковских шахтеров. Горняки попросили парламентария внести изменения в законодательство, чтобы пайковый уголь бесплатно получали на пенсии все работники угольной промышленности: и те, кто работал до пенсии на государственных предприятиях, и те, кто трудился в частных компаниях.

Бесплатная выдача шахтерам угля для отопления домов была законодательно закреплена с 1905 года, советская власть после революции продолжала выдачу пайкового угля, однако с переходом шахт в частную собственность некоторые владельцы частично прекратили выдавать горнякам положенное топливо, указали гуковские шахтеры в своем обращении.

"В Гуково собственник четырех шахт не выдавал полтора года заработную плату, не платил налоги и не выдавал работающим шахтерам три года пайковый уголь. Люди вышли на улицу, простояли 17 месяцев в пикете, добились выдачи гуманитарного угля по две тонны и выдачи частичной задолженности по заработной плате. Получили 600 тонн угля и часть задолженности в размере 308 миллионов рублей. За время пикетов похоронили 11 шахтеров", - говорится в обращении горняков, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В 2017 году депутаты Госдумы от Ростовской области обещали гуковским шахтерам принять "закон о пайковом угле", однако такой закон так и не был принят, отмечается в обращении.

В обращении к депутату Рашкину шахтеры также попросили передать губернатору Ростовской области просьбу погасить долги по зарплате из средств регионального резервного фонда, чтобы затем возместить изъятые из фонда средства за счет продажи четырех шахт.

"Кавказский узел" писал, что власти области пообещали шахтерам выплату задолженности по зарплате лишь после реализации имущества компании "Кингкоул". С февраля 2018 года горняки собирали подписи под обращением к губернатору региона с просьбой использовать резервный фонд области для погашения долгов по зарплате.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".