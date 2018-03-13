25 семей гуковских шахтеров получили уголь для отопления

13 марта 2018, 16:54

В дома 25 бывших сотрудников "Кингкоула" в Гуково доставлено по две тонны гуманитарного угля. Горняки ожидают еще 300 тонн угля, обещанного им властями, сообщила представитель инициативной группы протестующих шахтеров. "Кавказский узел" сообщал, что бывшие работники "Кингкоула" регулярно проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 12-13 февраля шахтерам было выдано 50 из 100 обещанных тонн угля, 12 марта с шахты "Шерловская" гуковским шахтерам были отправлены еще 50 тонн. Горняки рассказали, что из-за отсутствия пайкового угля вынуждены разбирать старые заборы для отопления своих домов. 1 марта представитель Минпрома Ростовской области пообещал, что горняки получат уголь до 12 марта. 5 марта власти Гуково заявили, что не могут найти транспорт для доставки угля и попросили Минпром Ростовской области помочь с транспортом.

Сегодня в Гуково раздали 50 тонн гуманитарного угля, который 12 марта привезли на городской склад с шахты "Шерловская". По словам члена инициативной группы горняков Татьяны Авачёвой, уголь получили 25 человек - по две тонны каждый. Для доставки угля администрация Гуково выделила бесплатную машину, но те, кто хотел забрать уголь скорее, сами нанимали машины. Горняки остались довольны качеством угля, отметила Авачёва корреспонденту "Кавказского узла".

Получив гуманитарный уголь в феврале, горняки заявили, что он засорен и требует просеивания. Тогда 50 тонн угля разделили на 26 семей из 300 нуждающихся. По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня дневная температура воздуха в Гуково составляет -1 градус, а ночью похолодает до -8.

Теперь горняки надеются, что им привезут 100 тонн угля с шахты "Обуховская" и 200 тонн с шахты "Садкинская". Это последние 300 из 1000 тонн угля, которые, по словам Авачёвой, министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов обещал жителям Гуково еще в 2016 году.

На сегодняшнем пикете в Гуково собрались 60 человек. Некоторые участники акции рассказали, что им звонили из предвыборного штаба кандидата Владимира Путина. По их словам, сотрудники штаба пообещали, что вся задолженность перед горняками будет погашена, но конкретных сроков не назвали.

На пикете в Гуково 26 февраля шахтеры договорились звонить в ростовский штаб кандидата в президенты Владимира Путина с просьбой посодействовать в выдаче пайкового угля. В итоге в штаб позвонили 200 шахтеров.

Следующие пикеты в Гуково запланированы на 14 и 15 марта, акции продолжатся и после президентских выборов, сообщила "Кавказскому узлу" Татьяна Авачёва.