13 марта 2018, 17:09

Муртазали Гасангусейнов добился встречи с прокурором Дагестана

В деле об убийстве братьев Гасангусейновых появились новые материалы, сообщил по итогам встречи с Денисом Поповым представитель семьи Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов 6 марта пытался попасть на прием к прокурору республики Денису Попову, но Попов в тот день не принял его. 13 марта родители убитых вместе с родственниками и односельчанами пытались добиться встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым в течение пяти часов, с 13.30 до 18.30, однако никто из чиновников не пригласил Гасангусейнова в здание правительства. 

Силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, боевиками, но односельчане братьев категорически отвергли версию об их причастности к вооруженному подполью. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов сегодня добился встречи с прокурором Дагестана Денисом Поповым. На приеме у главы республиканской прокуратуры Гасангусейнова сопровождал представитель семьи, правозащитник Джамбулат Гасанов.

По словам Гасанова, на встрече с прокурором ему и Муртазали Гасангусейнову стало известно о появлении в материалах дела результатов экспертизы. С этими документами они ранее ознакомлены не были, подчеркнул он.

"На приеме у прокурора республики его заместитель доложил о результатах новой экспертизы. Насколько я понял речь, идет об экспертизе на выявление генетических следов Гасангусейновых на оружии, найденном при них. Этих данных в деле не было, я изучил каждый документ. Может быть, нас просто не ознакомили с этими результатами", - процитировало сегодня Джамбулата Гасанова издание "Кавказ.Реалии".

13 ноября Европейский суд по правам человека получил жалобу отца убитых молодых людей Муртазали Гасангусейнова.

Гасанов добавил, что с новыми материалами дела он и Муртазали Гасангусейнов ознакомятся сегодня в Управлении СКР по Дагестану, а 20 марта прокурор Денис Попов пообещал снова встретиться с ними.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Адвокатская палата Дагестана вступилась за Гасангусейнова в споре с адвокатом", "Родные Гасангусейновых сочли минимальными шансы на поимку убийц", "ЕСПЧ получил жалобу отца убитых в Дагестане чабанов".

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