Родственники и односельчане поддержали акцию Муртазали Гасангусейнова

12 марта 2018, 19:11

Около 30 родственников и односельчан убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов вышли на несогласованный митинг в Махачкале и потребовали встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым. Вопреки обещаниям чиновников и полицейских, Муртазали Гасангусейнова за три часа не приняли в правительстве.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на митинг с требованием расследовать убийство его сыновей и пообещал начать серию пикетов с целью добиться справедливости. Попытка Гасангусейнова попасть на прием к прокурору республики Денису Попову 6 марта не увенчалась успехом, а 7 марта Муртазали Гасангусейнов и его супруга провели в Махачкале пикет.

Силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, боевиками, но односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни не имели отношения к вооруженному подполью. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Акция протеста началась на площади перед зданием правительства Дагестана в Махачкале около 13.30 часов сегодня. Отец убитых молодых людей вышел на пикет вместе с несколькими родственниками, протестующие потребовали, чтобы их принял врио главы республики, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Я стоял на площади с фотографией своих убитых сыновей. Ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что двоих-троих из нас примут в правительстве, а остальных попросил не собираться на площади», - рассказал Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Примерно через час, около 14.30, Гасагусейновы попытались пройти в здание правительства, но правоохранители не пропустили их со словами «вас никто не приглашал». Возмущенные родственники убитых пастухов заявили, что никуда не уйдут, пока Васильев не примет их.

«Нам не нужен ни вице-премьер Джафаров, ни кто-либо другой, мы требуем встречи только с Васильевым и мы будем добиваться этой встречи, чего бы нам это не стоило. Нам уже терять нечего», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

К акции протеста родителей убитых братьев присоединились в общей сложности около 30 их родственников и односельчан с плакатами «Мы хотим правовое государство», «Путин, когда прекратится геноцид в Дагестане и на Северном Кавказе?», «Мы не будем отступать, пока будем живы», «Мы вырастили сыновей не для бизнеса политиков», «Мы требуем справедливости», «Зверски убиты невинные пастухи» и другими. Полицейские призывали протестующих убрать плакаты и прекратить несанкционированную акцию, но вытеснить их с площади не пытались, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Мы знаем, что Васильев не вернет нам наших детей, но пусть он хотя бы выслушает нас. Год и семь месяцев мы ждем справедливости, но ее все нет. Нас успокаивают обещаниями, мы устали и больше не намерены ждать», - заявили в ходе митинга родители убитых.

Муртазали Гасангусейнов подчеркнул, что добивается реабилитации своих сыновей. «Мы хотим восстановить честное имя наших детей и требуем, чтобы были наказаны силовики, которые ликовали, убив наших сыновей и сделав из них экстремистов. Мы каждый день будем тут стоять и выдвигать свои требования, пока нас не услышат власти и пока не восторжествует справедливость», - заявил он на акции.

Около 15.00 к митингующим вышли представители аппарата главы республики и МВД Дагестана. Протестующие потребовали организовать им встречу с Васильевым и наказать виновных в убийстве братьев Гасагусейновых. Чиновники и правоохранители пообещали, что родственников убитых примут в правительстве, но не указали, кто именно. Они призвали остальных протестующих покинуть площадь, но в течение часа Гасангусейновых так и не пригласили на прием. Участники акции около 16.00 собрались на площади снова.

К митингующим присоединились две участницы движения "Сердце матери" - женщины, чьи сыновья пропали без вести. Патимат Абдулкадырова напомнила, что ее сын Шамиль Абдуллаев был похищен в Махачкале 6 июня 2013 года и с тех пор она ничего не знает о его судьбе.

"Я пять лет сюда прихожу, но меня так никто и не принял, я даже на коленях стояла на площади и просила Абдулатипова хотя бы одну минуту мне уделить, но он прошел мимо. В чем виноваты наши дети, почему они бесследно исчезают? Если в чем-то мой сын виноват, скажите мне об этом и скажите где он находится", - обратилась женщина к представителям власти.

Общественное движение "Сердце матери" проводит акции протеста с октября 2016 года, добиваясь от властей информации о судьбе пропавших жителей Дагестана. 9 февраля около 20 женщин потребовали в Махачкале встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними.

Другая участница движения, Гуля Караханова напомнила, что ее сын пропал в Дербенте в мае 2015 года. “Как могли приписать к экстремистам моего сына - инвалида, который пять шагов самостоятельно не может сделать? Куда только я не писала и не обращалась, все тщетно. Найдите моего сына", - потребовала она.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".