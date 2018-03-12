Митинг в поддержку Муртазали Гасангусейнова. Махачкала, 12 марта 2018 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

12 марта 2018, 19:11

Родственники и односельчане поддержали акцию Муртазали Гасангусейнова

Около 30 родственников и односельчан убитых в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов вышли на несогласованный митинг в Махачкале и потребовали встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым. Вопреки обещаниям чиновников и полицейских, Муртазали Гасангусейнова за три часа не приняли в правительстве.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на митинг с требованием расследовать убийство его сыновей и пообещал начать серию пикетов с целью добиться справедливости. Попытка Гасангусейнова попасть на прием к прокурору республики Денису Попову 6 марта не увенчалась успехом, а 7 марта Муртазали Гасангусейнов и его супруга провели в Махачкале пикет.

Силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых, убитых 24 августа 2016 года, боевиками, но односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни не имели отношения к вооруженному подполью. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили "неустановленные лица".

Акция протеста началась на площади перед зданием правительства Дагестана в Махачкале около 13.30 часов сегодня. Отец убитых молодых людей вышел на пикет вместе с несколькими родственниками, протестующие потребовали, чтобы их принял врио главы республики, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Я стоял на площади с фотографией своих убитых сыновей. Ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что двоих-троих из нас примут в правительстве, а остальных попросил не собираться на площади», - рассказал Муртазали Гасангусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Примерно через час, около 14.30, Гасагусейновы попытались пройти в здание правительства, но правоохранители не пропустили их со словами «вас никто не приглашал». Возмущенные родственники убитых пастухов заявили, что никуда не уйдут, пока Васильев не примет их.

Участник митинга в поддержку Муртазали Гасангусейнова. Махачкала, 12 марта 2018 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"«Нам не нужен ни вице-премьер Джафаров, ни кто-либо другой, мы требуем встречи только с Васильевым и мы будем добиваться этой встречи, чего бы нам это не стоило. Нам уже терять нечего», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

К акции протеста родителей убитых братьев присоединились в общей сложности около 30 их родственников и односельчан с плакатами «Мы хотим правовое государство», «Путин, когда прекратится геноцид в Дагестане и на Северном Кавказе?», «Мы не будем отступать, пока будем живы», «Мы вырастили сыновей не для бизнеса политиков», «Мы требуем справедливости», «Зверски убиты невинные пастухи» и другими. Полицейские призывали протестующих убрать плакаты и прекратить несанкционированную акцию, но вытеснить их с площади не пытались, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Мы знаем, что Васильев не вернет нам наших детей, но пусть он хотя бы выслушает нас. Год и семь месяцев мы ждем справедливости, но ее все нет. Нас успокаивают обещаниями, мы устали и больше не намерены ждать», - заявили в ходе митинга родители убитых.

Муртазали Гасангусейнов подчеркнул, что добивается реабилитации своих сыновей. «Мы хотим восстановить честное имя наших детей и требуем, чтобы были наказаны силовики, которые ликовали, убив наших сыновей и сделав из них экстремистов. Мы каждый день будем тут стоять и выдвигать свои требования, пока нас не услышат власти и пока не восторжествует справедливость», - заявил он на акции.

Около 15.00 к митингующим вышли представители аппарата главы республики и МВД Дагестана. Протестующие потребовали организовать им встречу с Васильевым и наказать виновных в убийстве братьев Гасагусейновых. Чиновники и правоохранители пообещали, что родственников убитых примут в правительстве, но не указали, кто именно. Они призвали остальных протестующих покинуть площадь, но в течение часа Гасангусейновых так и не пригласили на прием. Участники акции около 16.00 собрались на площади снова.

К митингующим присоединились две участницы движения "Сердце матери" - женщины, чьи сыновья пропали без вести. Патимат Абдулкадырова напомнила, что ее сын Шамиль Абдуллаев был похищен в Махачкале 6 июня 2013 года и с тех пор она ничего не знает о его судьбе.

"Я пять лет сюда прихожу, но меня так никто и не принял, я даже на коленях стояла на площади и просила Абдулатипова хотя бы одну минуту мне уделить, но он прошел мимо. В чем виноваты наши дети, почему они бесследно исчезают? Если в чем-то мой сын виноват, скажите мне об этом и скажите где он находится", - обратилась женщина к представителям власти.

Общественное движение "Сердце матери" проводит акции протеста с октября 2016 года, добиваясь от властей информации о судьбе пропавших  жителей Дагестана. 9 февраля около 20 женщин потребовали в Махачкале встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и главой СКР Александром Бастрыкиным, но не смогли добиться встречи с ними.

Другая участница движения, Гуля Караханова напомнила, что ее сын пропал в Дербенте в мае 2015 года. “Как могли приписать к экстремистам моего сына - инвалида, который пять шагов самостоятельно не может сделать? Куда только я не писала и не обращалась, все тщетно. Найдите моего сына", - потребовала она.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".

Примечание:

"Адвокатская палата Дагестана вступилась за Гасангусейнова в споре с адвокатом", "Родные Гасангусейновых сочли минимальными шансы на поимку убийц", "ЕСПЧ получил жалобу отца убитых в Дагестане чабанов".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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