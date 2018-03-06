Отец убитых пастухов потребовал встречи с Васильевым и Поповым

06 марта 2018, 19:43

Прокурор Дагестана Денис Попов не принял сегодня отца застреленных в дагестанском селе Гоор-Хиндах братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнова. Гасангусейнов пообещал проводить акции протеста до тех пор, пока Попов или врио главы республики Владимир Васильев не примут его.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта отец убитых в Шамильском районе Дагестана братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на митинг с требованием расследовать убийство его сыновей. Акция была организована движением "Сердце матери", его участницы потребовали от властей выяснить судьбу их сыновей, пропавших без вести.

После убийства Наби и Гасангусейна Гасангусейновых 24 августа 2016 года силовики объявили их боевиками. Односельчане братьев потребовали наказать убийц, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам. 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков. Вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили «неустановленные лица».

Муртазали Гасангусейнов попытался сегодня попасть на личный прием к прокурору Дагестана. Отец убитых братьев-пастухов рассказал, что провел у здания половину дня, однако Денис Попов не принял его до 13.00 мск, когда прием был закончен.

«На сегодня был назначен личный прием прокурора Дагестана и я с утра пошел туда. Людей было много, но, как я понял, на прием не смогли попасть люди с серьезными проблемами. Проходили только те, у кого были вопросы по земельным участкам», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Муртазали Гасангусейнова, 1 марта, когда он пришел на акцию участниц движения "Сердце матери", его принял врио заместителя председателя правительства Рамазан Джафаров. «Он ничего конкретного не сказал, только пообещал, что будет разбираться. Я ответил, что мне нужна встреча только с Владимиром Васильевым», - сказал мужчина.

Гасангусейнов вместе с женой планируют провести пикеты в Махачкале завтра, 7 марта. «Пока нас Васильев или Попов не примут нас, мы будем выходить на площадь в рабочие дни. Если они ничего не смогут сделать, мы поедем в Москву и запишемся на прием к [главе СКР] Бастрыкину», - заявил отец убитых братьев.

На 7 марта также назначено и рассмотрение жалобы Гасангусейнова на первого адвоката семьи. В жалобе, которую Гасангусейнов направил в Адвокатскую палату республики, говорится, что адвокат не провел никакой работы по делу, хотя получил за свои услуги крупную сумму денег.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане. Также на "Кавказском узле" опубликована статья "Убийство чабанов в Дагестане".