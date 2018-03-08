Адвокатская палата Дагестана вступилась за Гасангусейнова в споре с адвокатом

08 марта 2018, 18:37

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Дагестана 7 марта признала, что в работе Саида Ибрагимова, защитника отца убитых братьев Гасангусейновых, были нарушения. Муртазали Гасангусейнов требует лишить Ибрагимова адвокатского статуса.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев Гасангусейновых на силовиков. Вместе с тем было возбуждено дело по статье об их убийстве. В материалах этого дела указано, что убийство совершили «неустановленные лица».

В ночь на 24 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний братья Гасангусейновы из села Гоор-Хиндах. Силовики объявили убитых боевиками "шамильской" группы, сообщив, что молодые люди стреляли по ним из автоматов Калашникова. Односельчане братьев потребовали наказать виновных в их убийстве, заявив, что парни были чабанами и не имели отношения к боевикам. С подробностями обстоятельств убийства Наби и Гасангусейна Гасангусейновых можно ознакомиться в статье "Убийство чабанов в Дагестане" на "Кавказском узле".

Саид Ибрагимов более полугода представлял интересы семьи Гасангусейновых, но отец убитых чабанов считает, что адвокат не выполнял свои обязанности должным образом, что препятствовало ходу расследования убийства его сыновей.

Как рассказал корреспонденту «Кавказскому узла» член инициативной группы по расследованию убийства братьев Гаснагусейновых Джамбулат Гасанов, который присутствовал на заседании, квалификационная комиссия адвокатской палаты Дагестана решила, что Ибрагимов "допустил нарушения в ходе заключения соглашение на предоставление адвокатских услуг", а также что Ибрагимов "ненадлежащим образом оказывал услуги адвоката".

По словам Гасанова, окончательное решение по жалобе на адвоката вынесет квалификационный совет адвокатов республики, дело теперь передано на рассмотрение совета, и итоговое решение по жалобе Гасангусейнова должны вынести в конце марта.

В Адвокатской палате Дагестана официальной информации о заседании квалификационной комиссии корреспонденту «Кавказскому узла» не дали.

Председатель палаты Акиф Бейбутов сказал, что жалоба на адвоката рассматривается в два этапа. Сначала ее рассматривает квалификационная комиссия адвокатской палаты, а далее ее передают на рассмотрение адвокатского совета. Бейбулатов сказал только, что жалоба Гасангусейновых передана в совет адвокатов. Информацию о нарушениях, допущенных адвокатом, он комментировать не стал, попросив дождаться окончательного решения совета адвокатов.

Муртазали Гасангусейнов в своей жалобе допускает, что Ибрагимов мог действовать согласованно с представителями правоохранительных органов. "В личных беседах со мной и другими представителями рабочей группы он пытался разобщить нас, создавая всяческие препятствия и делая всё, чтобы дело не продвигалось. Я предполагаю, что адвокат Саид Ибрагимов действовал в интересах или по заданию сотрудников силовых структур", - говорится в жалобе Гасангусейнова в адвокатскую палату Дагестана, которая имеется в распоряжении «Кавказского узла».

По словам Муртазали Гасангусейнова, Ибрагимов также отказывается вернуть ему 100 тысяч рублей, которые были заплачены адвокату, когда он взялся за это дело. По его словам, Ибрагимов заявляет, что никаких денег от него не получал.

"Я не знал, кто такой Саид Ибрагимов. Я занимался похоронами сыновей, и в это время один из членов инициативной группы по расследованию убийства наших детей сказал, что надо привлечь Ибрагимова в качестве адвоката. На сельском сходе было решено собрать деньги на адвоката, и люди скидывались", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Муртазали Гасангусейнов.

По его словам, деньги адвокату он передавал лично, но, не оформляя никаких документов об этом, а соглашение с Ибрагимовым заключал член инициативной группы, который его и порекомендовал в качестве адвоката.

Мужчина обвиняет адвоката Ибрагимова в бездействии. "Я считаю, что за полгода адвокат Ибрагимов не сделал ничего в защиту наших интересов. Он один-два раза приехал к нам в село, пошел вместе с нами на место преступления. Все его поездки тоже я оплачивал. Мы все помогали ему, делали фотографии места преступления, я сам за свой счет распечатал более 40 фотографий. Отдали ему найденные на месте убийства моих сыновей гильзы и пулю. По нашим данным, их нет в материалах дела. Также я не могу получить ответы на мои жалобы и заявления, направленные в разные инстанции", - заявил Муртазали Гасангусейнов.

Адвокат Саид Ибрагимов отказал корреспонденту «Кавказского узла» в комментариях.

В законодательстве не обозначено, в какие сроки защитник должен приступить к своим непосредственным обязательствам, прокомментировал ситуацию дагестанский адвокат Шамиль Магомедов.

«Это довольно сложный вопрос. Бездействие адвоката - понятие растяжимое. В законе нет конкретных сроков и указания на то, какие документы адвокат обязан подать или получить. Тут исходят из так называемых разумных действий адвоката и разумности сроков. Но у каждого адвоката своя тактика, и в этой связи порой трудно подвести четкую черту между разумным сроком и неразумным. Проблема в отсутствии стандартов работы адвоката», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Шамиль Магомедов.

По его словам, общее правило в работе адвоката - добросовестность. «А ее можно трактовать очень широко. Федеральная палата адвокатов в прошлом году разработала и приняла стандарты оказания адвокатом по назначению юридической помощи подзащитным. Но это касается только адвокатов по назначению. По соглашению же адвокатов это не касается. Это очень большая тема, и ее в двух словах не опишешь», - подчеркнул Шамиль Магомедов.