Отменен приказ об участии сотрудников Таганрогской таможни в выборах

13 марта 2018, 09:35

Руководство Таганрогской таможни после поступившей в ЦИК жалобы отменило приказ об обязательном участии своих сотрудников в выборах президента России, заявила глава Избиркома Элла Памфилова. Документ был некорректно составлен и носил рекомендательный характер, подчеркнул представитель таможни.

Как сообщал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

12 марта прошло заседание рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб. На нем было рассмотрено обращение гражданина о принуждении сотрудников Таганрогской таможни брать открепительные удостоверения и голосовать 18 марта на определенном участке, сообщает ТАСС.

"Таганрогской таможней действительно было издано распоряжение от 26 февраля 2018 года об участии в голосовании на выборах президента, которое не было реализовано и отменено приказом Таганрогской таможней от 5 марта 2018 года", - заявила в ходе заседания Элла Памфилова.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сообщил, что после получения жалобы из Центризбиркома комиссия провела проверку с выездом в Таганрог. "В этот же день данный нормативный акт был отменен", - заявил он, отметив, что в ходе встречи с коллективом таможни "никто не высказал, что его права нарушены".

В свою очередь Элла Панфилова подчеркнула, что информация в ЦИК поступила вовремя, и добавила, что не видит оснований для обращения в Генпрокуратуру.

"Распоряжение довели до сотрудников 26 февраля, а отменили 5 марта. Документ был некорректно составлен и носил рекомендательный характер. Его основная мысль - обеспечить возможность проголосовать за кандидата для всех работников ведомства", - цитирует 12 марта официального представителя Таганрогской таможни Альберта Смирнова "Коммерсант".

ЦИК России пообещал разобраться с фальсификациями жалоб

Из почти 100-тысячного массива обращений граждан в Центризбирком "можно выделить всего 386 жалоб на возможные нарушения избирательного законодательства, из них - 150 письменных", отмечается в сообщении от 12 марта на сайте ЦИК России.

"Набирает силу такая тенденция, как фальсификация жалоб для того, чтобы дискредитировать выборы. Такие факты надо вовремя выявлять", - цитируется заявление Эллы Памфиловой.



Согласно информации Центризбиркома, на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб 12 февраля было отмечено, что на созданной движением "Голос" "Карте нарушений" (сервис, материалы для которого присылают сами пользователи, – прим. "Кавказского узла") публикуются в том числе и жалобы, сделанные на основании ложной информации, в частности, поддельных документов.

При этом глава ЦИК России подчеркнула, что необходимо "давать отпор информационным провокациям". "Нарушений мало, но даже возможные нарушения, в том числе обозначенные на "Карте нарушений на выборах", мы будем оперативно рассматривать, чтобы было понятно, где нарушения требуют принятия мер правоохранительными органами, а где просто идет волна, направленная на дискредитацию выборов", - заявила она.

В регионах ЮФО и СКФО есть типовые нарушения на выборах. Там всегда высок процент голосов за "Единую Россию" и за кандидатов от власти, однако, если на участке есть честный наблюдатель, то получаются совсем другие результаты выборов, рассказал в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот. При этом, по его словам, сотрудники ЦИК следят за "Картой нарушений на выборах", созданной "Голосом". "И хотя публично они не признают это, но делают выводы и принимают меры", - подчеркнул Роман Удот.

"Кавказский узел" писал, что предвыборная агитация в дагестанской школе 13 февраля, информация о которой была размещена на "Карте нарушений", вызвала резонанс в соцсетях. После чего фотографии акции в поддержку Владимира Путина, проведенной в сельской школе, были удалены.

На "Карте нарушений" 22 февраля также были размещены данные о встрече доверенных лиц Владимира Путина со студентами чеченского вуза. Однако, по мнению сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, использовать площадку вуза в Грозном для агитации возможно, но только в том случае, если вуз предоставляет помещение или зал для предвыборных встреч всем кандидатам, а не кому-то одному.

"Кавказский узел" публикует новости, связанные с выборами президента России, на тематической странице "Четвертые выборы Путина".