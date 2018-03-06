Кубанские пенсионеры выразили досаду от предвыборной агитации

06 марта 2018, 21:54

Предвыборные листовки и газеты захламляют подъезды и дворы на фоне отсутствия интереса к личностям кандидатов в президенты, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» кубанские пенсионеры. Доверенные лица кандидатов посетовали на неравноправные условия теледебатов и игнорирование избирательными комиссиями жалоб на нарушения.

Как писал "Кавказский узел", на 18 марта назначены выборы президента России. Среди кандидатов на пост президента России нет тех, за кого хочется проголосовать, заявили ранее "Кавказскому узлу" студенты вузов Краснодара и Сочи.

По данным ЦИК России, на выборах президента России зарегистрированы восемь кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Пенсионеры пожаловались на засилье агитационной макулатуры

Голосование на выборах ни на что не влияет, однако люди старшего поколения привыкли ходить на выборы, заявила пенсионерка из Краснодара Надежда Кушкина в телефонной беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

«Мы привыкли участвовать в выборах. Это ответственность всегда была, но сейчас я боюсь, что мы ничего не решаем, простой народ. За нас все уже решили», – сказала пенсионерка. Вместе с тем она планирует принять участие в президентских выборах и уже определилась, за кого из кандидатов будет голосовать.

«Я всегда голосовала за Путина, но теперь вижу, что моих надежд он не оправдал. Грудинин мне нравится, я смотрю дебаты с его участием, он интеллигент, хозяйственник. Я активно пользуюсь интернетом, поэтому в то, что про него рассказывают по ТВ, не верю», – пояснила Надежда Кушкина.

Пенсионерка из Сочи Мила Моисеева сообщила, что мало интересуется выборами президента и пока не определилась, пойдет на избирательный участок или нет.

«Мне 69 лет, а я вынуждена работать, потому что на пенсию в 8 400 рублей можно умереть с голоду. Сижу вахтером сутки через двое. Как вы думаете, у меня есть желание за Путина голосовать? Нет конечно», – сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Другие кандидаты, по ее словам, также не вызывают доверия, к тому же информации о них слишком мало. «В центральных новостях один только Путин. Жириновский уже состарился в борьбе за президентское кресло, его выходки теперь только раздражают, остальных вообще не знаю. Напихивают мне полный почтовый ящик каких-то листовок – неужели их кто-то читает?», – посетовала Моисеева.

Пенсионер из Усть-Лабинска Федор Смышляев заявил, что на выборы он не пойдет. Мужчина уверен, что его голос ничего не значит. «Мне и в банке сказали, чтобы я на выборы пришел, и по телефону звонили домой, спрашивали, приду ли я, вчера еще по почте пришло приглашение на выборы. Не пойду – мне завтра, может, помирать, какая мне разница, кто там президентом станет», – сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Смышляев отметил, что подъезд его дома и вся прилегающая территория завалены листовками и газетами кандидатов. «Эти деньги бы лучше нам старикам раздали. Мне 73 года, пенсия 10 530 рублей, пять тысяч отдаю за коммуналку, часть уходит на лекарства, на жизнь не остается ничего», – заключил пенсионер.

Сочинская пенсионерка Анна Круглова также пожаловалась на избыток печатной агитации в почтовых ящиках. «Горы никому не нужной макулатуры. Я считаю, что лучшая реклама кандидата – его добрые дела. Путин страну из кризиса вытащил, порядок навел, пенсию вовремя получаем, пусть и небольшую. А Грудинин золото за границей прячет, вчера по телевизору говорили», – сказала пенсионерка.

Она добавила, что сама пойдет на выборы и агитирует своих детей и внуков. «Эта наша обязанность – идти на выборы. Позиция, что все уже за нас кто-то решил, мне не понятна. Надо идти и выбирать Путина, я считаю, иначе нас просто растерзают наши внешние враги», – заключила Круглова.

Доверенные лица кандидатов пожаловались на игнорирование жалоб избиркомами

Избирком Краснодарского края не реагирует должным образом на сообщения о нарушениях во время предвыборной кампании, заявил доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в Краснодарском крае Александр Сафронов. По словам Сафронова, в конце февраля все муниципальные газеты Кубани перепечатали из федеральных изданий негативный материал о Грудинине.

«Это материалы, порочащие честь и достоинство нашего кандидата, тем более что приведенная в них информация давно опровергнута», – сообщил Сафронов.

По его словам, во все районные издания обратился представитель федерального рекламного агентства и попросил разместить заказные статьи на коммерческой основе.

«Это грубейшее нарушение закона, так как это типичные агитационные материалы. Они имеют все признаки незаконной агитации, а любые агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда кандидатов», – отметил Сафронов, подчеркнув, что районные избиркомы и краевой избирком факт публикации этих статей проигнорировали.

Телевизионные дебаты на ГТРК «Кубань» на деле дебатами не являются, поскольку всем доверенным лицам дают высказываться по очереди, отметил активист. Кроме того, Сафронов указал на неудобное время прямого эфира – 9.15 утра, когда практически все зрители уезжают на работу.

«Темы дебатов заранее не говорят: ведущий нам сказал, что темы дает Москва в последний момент. Тему дают за десять минут до эфира, а доверенное лицо Путина всегда имеет перед собой лист с подсказками и справками. Так было и сегодня, доверенное лицо Путина имела перед собой развернутую справку о системе образования России. Перед эфиром 1 марта ведущий сообщил, что положенной по закону жеребьевки для участников прямого эфира не будет, вместо этого выступать предложили в алфавитном порядке по фамилиям доверенных лиц. При таком раскладе доверенное лицо Путина будет говорить последним, что является самой выгодной позицией, чтобы подвести итог», – заявил Сафронов.

В то же время он отметил, что на канале «Кубань 24» тему передачи сообщили за неделю и предоставили возможность доверенным лицам кандидатов вести дебаты между собой, отметил Сафронов.

На официальном сайте кубанского КПРФ сообщается об уничтоженном в станице Медведовской Тимашевского района агитационном баннере Грудинина. О всех нарушениях кубанские коммунисты планируют рассказать в ходе митинга, который собираются провести 24 марта в Краснодаре.

Предвыборная кампания на Кубани проходит вяло, конкуренция кандидатов отсутствует, указал доверенное лицо кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского Евгений Витишко. Такая ситуация, по его предположению, обусловлена тем, что результаты выборов уже предрешены.

«Приезд Путина в Краснодар 12 марта перечеркнет всю избирательную кампанию, в том числе приезд Грудинина и приезд 9 марта депутата Заксобрания Санкт-Петербурга, члена политкомитета партии «Яблоко» Бориса Вишневского», – заявил Витишко корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что Явлинскому нужно было начинать предвыборную кампанию намного раньше. Витишко, как доверенное лицо кандидата, сосредоточился на участии в теле- и радиодебатах.

«Во время дебатов я рассказываю программу Явлинского с акцентом на местные, краснодарские проблемы. На ГТРК «Сочи» представители «Яблока» вообще не участвуют в дебатах – я посчитал, что региональные каналы важнее», – сообщил Витишко.

Он также добавил, что федеральный штаб кандидата решил не размещать на улицах агитационные баннеры Явлинского, а вести агитацию путем раздачи газет с его предвыборной программой. Кроме того, краснодарское «Яблоко» подготовило своих наблюдателей.

«В части наблюдения мы Краснодар закроем полностью, а вот остальные районы охватить не сможем», – заявил Витишко. Он добавил, что на улицах Краснодара появились баннеры кандидатов Бориса Титова и Ксении Собчак.

Канкия отметил разнообразие призывов на участки

Реальной предвыборной борьбы в Краснодарском крае не наблюдает и координатор движения «Голос» на Кубани Давид Канкия. По его словам, все кандидаты только делают вид, что конкурируют между собой.

«Самая необычная и креативная агитация исходит от избиркома и администрации – в нынешней кампании главный игрок тот, кто призывает идти на выборы. Используются смс-уведомления, банкоматы светятся призывами идти на выборы, сайт госуслуг, звезды выступают с призывами голосовать», – сказал Канкия корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста, нынешняя предвыборная кампания на Кубани отличается от других менее явным использованием административного ресурса, но новшества, касающиеся голосования не по месту прописки, а по месту фактического нахождения, позволяют контролировать явку, отметил Канкия.

«Не только бюджетников, но сотрудников частных компаний принуждают голосовать на определенном участке, чтобы можно было проконтролировать процесс голосования. Такие сообщения поступают от сотрудников полиции, студентов», – заявил Канкия. Он также отметил, что краевой избирком игнорирует многочисленные жалобы на использование административного ресурса.

Основной упор активисты сделали на подготовку наблюдателей, которая проводится краснодарским штабом Навального. «Точную цифру наблюдателей сказать не могу, это секрет, но работа еще ведется, очень большой поток желающих. Наблюдатели будут следить за ходом выборов в Сочи и фактически во всех районах региона», – добавил Канкия. По его словам, среди желающих наблюдать за выборами есть люди разных возрастов.

Свой административный арест на пять суток и порчу личного автомобиля Канкии связывает именно с работой по подготовке наблюдателей. Координатор «Голоса» отметил, что заявление в полицию по факту порчи имущества было подано в день происшествия.

9 февраля Давид Канкия был задержан на выходе из подъезда своего дома, на него составили протокол о неповиновении полицейским. Суд арестовал его на пять суток. Сам Канкия связал свое задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентским выборам. 1 марта Канкия сообщил, что неизвестные изрезали все шины его автомобиля.

В пресс-службе УМВД Краснодара корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что заявление потерпевшего Канкии было принято, проводится доследственная проверка.

В краснодарском штабе Навального до 11 марта будут ежедневно проводиться тренинги по подготовке наблюдателей, посещения одного тренинга достаточно, чтобы быть готовым наблюдать за ходом голосования, сообщили представители штаба корреспонденту "Кавказского узла". В последнюю неделю перед выборами в штабе планируют провести несколько тренингов для уже подготовленных наблюдателей.