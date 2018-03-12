Замыкание названо причиной пожара в доме главы волгоградского штаба Собчак

12 марта 2018, 14:56

Причиной пожара в доме руководителя волгоградского штаба Собчак Елены Самошиной в Волгоградской области могло стать короткое замыкание электропроводки, заявил представитель МЧС. Сама Самошина не исключила поджог дома.

Как сообщал "Кавказский узел", дом руководителя волгоградского штаба Собчак Елены Самошиной в Волгоградской области полностью сгорел 11 марта. МЧС сообщило об отсутствии пострадавших и исключило версию поджога.

Мать пятерых детей Елена Самошина возглавляет волгоградский штаб Ксении Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех" на выборах президента России. О том, чего ждать от телеведущей, чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Заключение о причинах пожара будет дано в течение 10 дней", - сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

По его словам, на месте пожара работают сотрудники испытательно-пожарной лаборатории.

При пожаре погибли собаки, дети не пострадали, рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла" Елена Самошина.

"Мы услышали щелчок, забежали в комнату, стекла начали лопаться, горел кожаный диван, на диване шкура лежала, ковры, все загорелось. Комната из пластика, начали детей спасать, выкидывать. Все выскочили, я осталась – пыталась вытащить собак. Одну спасла, две сгорели. Мы ищем квартиру и восстанавливаем документы. Жилья в Ерзовке нет, а дети учатся. Сейчас находимся у родителей мужа старшей дочери", - пояснила она.

При этом Самошина не исключила поджог дома. "Изначально я была склонна к тому, что загорелась проводка. Но во время осмотра озвучивалась версия, что могли в окно что-то бросить. Появились вопросы – почему диван загорелся, что это был за щелчок, почему собаки начали лаять, почему загорелись шторы на окне? Самое главное – мы всегда спали в этой комнате, в которой все загорелось. Впервые мы ушли спать в зал. Возможно, возгорание было с крыши", - заявила она.

По словам Самошиной, с восстановлением документов им помогает уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. "Позвонили также из школы, сказали, помогут учебниками. 14-летний сын выбежал с сумкой, в которой был паспорт, банковская карточка, которую мы ему подарили, остальные не взяли ничего", - пояснила руководитель волгоградского штаба Собчак.

По словам Самошиной, "у мужа ожоги, он отказался от госпитализации". "У меня ожоги первой и третьей степени на руках", - сказала она.

Напомним, что в сентябре 2013 года и феврале 2014 года Самошина была организатором и участницей голодовок многодетных родителей, требовавших решения жилищных и социальных проблем. В 2015 году она пыталась принять участие в довыборах депутата облдумы, однако ей было отказано в регистрации, а попытка самовыдвижения на довыборы стала поводом для исключения Самошиной из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".