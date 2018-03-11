11 марта 2018, 20:28

Дом руководителя штаба Собчак сгорел в Волгоградской области

Дом руководителя волгоградского штаба Собчак Елены Самошиной в Волгоградской области полностью сгорел сегодня. МЧС сообщило об отсутствии пострадавших и исключило версию поджога. Самошина заявила, что она и ее супруг получили ожоги.

Пожар произошел сегодня утром в доме Самошиной в поселке Ерзовка Городищенского района.

"Горела кровля частного дома. На место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части, горение ликвидировали около 12 часов. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются, но это не поджог", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"Елена сообщила мне, что ожоги у нее и у мужа, с детьми все в порядке. Дом сгорел целиком, Елена в тяжелом моральном состоянии. По линии обычных людей уже начался сбор помощи. У нас в Красном Кресте есть немного одежды, мы ее передадим. Семья находится в Ерзовке, они пока не решили вопрос, где будут размещены", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения российского Красного Креста Александр Плаксин.

Связаться с Самошиной "Кавказскому узлу" пока не удалось.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. О начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Ксении Собчак на пост президента было объявлено 9 ноября. Телеведущая позиционирует себя как кандидат "против всех" и пока не предложила подробной политической программы, но сошлась с Рамзаном Кадыровым во мнении о необходимости убрать тело Ленина из мавзолея, говорится в справке "Кавказского узла" "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором".

Как писал "Кавказский узел", штаб Ксении Собчак в Волгограде был открыт 29 декабря 2017 года. Его возглавила мать пятерых детей Елена Самошина. В сентябре 2013 года и феврале 2014 года Самошина была организатором и участницей голодовок многодетных родителей, требовавших решения жилищных и социальных проблем. В 2015 году она пыталась принять участие в довыборах депутата облдумы, однако ей было отказано в регистрации, а попытка самовыдвижения на довыборы стала поводом для исключения Самошиной из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".

Примечание:

Сторонники Собчак отвергли возможность открытия ее штабов в Дагестане и Ингушетии", "Полиция обыскала штаб Собчак перед открытием в Ростове-на-Дону", "Собчак отказалась от организации штабов на Северном Кавказе".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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