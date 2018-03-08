Противник ЛГБТ арестован после акции в Тбилиси

08 марта 2018, 23:24

Лидер грузинской организации "Нравственность", забросавший сегодня яйцами участников митинга за права трансгендеров, заключен под стражу на семь суток.

Как писал "Кавказский узел", трансгендеры, собравшиеся сегодня перед зданием Минюста Грузии, потребовали права указывать в личных документах тот пол, к которому они себя относят. Полицейские задержали одного из мужчин, которые забросали участников акции яйцами.

Члены организации "Нравственность" провели у Минюста параллельную акцию, на которой развернули плакаты с надписями: "Запретить ЛГБТ-пропаганду", "Мужеложство – это грех, разврат и патология", "Защитим детей от пропаганды содомии".

Глава "Нравственности" Гурам Палавандишвили был задержан полицией по статье 166 КоАП Грузии (мелкое хулиганство), сообщили "Новости-Грузия".

Суд назначил Палавандишвили семь суток административного ареста, информирует "Sputnik Грузия".

Отметим, что Гурам Палавандишвили был одним из организаторов акции с требованием не менять школьные учебники с учетом интересов представителей ЛГБТ-сообщества, которая прошла в Тбилиси 7 июля 2017 года.