Акция тбилисских трансгендеров. Тбилиси, 8 марта 2018 г. Фото: Sputnik / Denis Aslanov https://sputnik-georgia.ru/society/20180308/239596802/akcia-lgbt-tbilisi-aresti.html

08 марта 2018, 16:59

Противники ЛГБТ забросали тбилисских трансгендеров яйцами

Трансгендеры, собравшиеся сегодня перед зданием Минюста Грузии, потребовали права указывать в личных документах тот пол, к которому они себя относят. Полицейские задержали одного из мужчин, которые забросали участников акции яйцами.

На акции за права трансгендеров в Тбилиси собрались несколько десятков людей. Акция вызвала недовольство группы людей, которые назвали ее пропагандой сексуальных меньшинств и потребовали прекратить.

Недовольные начали забрасывать трансгендеров яйцами, но были остановлены полицейскими. При этом одного человека задержали, сообщает Fortuna.ge.

"Пропаганду разврата властям пора жестко пресечь", - заявил один из противников акции трансгендеров, которая прошла под девизом "Я женщина - признай".

Трансгендеры потребовали от министерства юстиции указывать пол в личных документах на основании личных заявлений граждан. "С нас требуют документ о кастрации, но эту крайне дорогостоящую операцию в Грузии не делают", - пояснила одна из трансгендеров, участвовавших в сегодняшней акции, сообщает "Интерфакс".

Комментариев задержанного или его представителей относительно инцидента не поступало.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о нападениях на трансгендеров в Грузии. Так, 28 января в Тбилиси было совершено нападение на трансгендера, ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву, а 6 февраля избили ее и еще двух трансгендеров. Полиция задержала подозреваемых в обоих нападениях.

Примечание:

"Глава правительства Грузии предложил конституционно закрепить определение семьи как союза мужчины и женщины", "В Грузии Христианско-демократическое движение предложило конституционно запретить однополые браки", "В Грузии акция в поддержку секс-меньшинств завершилась массовой дракой, есть пострадавшие".

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