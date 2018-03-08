Политологи поспорили об отчете Счетной палаты Дагестана

08 марта 2018, 01:35

Счетная палата Дагестана стала активнее проводить проверки и фиксировать нарушения с приходом в республику Владимира Васильева, а также после критики со стороны спикера парламента и уголовного дела о взятке аудитора, считает политолог Эдуард Уразаев. Проверки были инициированы федеральным центром, полагают политологи Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта стало известно, что по итогам проверок в 2017 году Счетная палата Дагестана нашла в государственных органах и учреждениях республики нарушения на общую сумму более 12,2 млрд рублей. По итогам проверок уволены 29 чиновников, возбуждено десять уголовных дел и вынесены три приговора, говорится в отчете ведомства.

16 января Счетная палата Дагестана заявила о финансовых и бюджетных нарушениях мэрии Махачкалы на сумму 2,9 миллиарда рублей. Вскоре после этого, 21 января, мэр дагестанской столицы Муса Мусаев был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий, спустя несколько дней ему было предъявлено обвинение. По версии мэрии Махачкалы, цифры в акте о нарушениях, найденных аудиторами, на порядок меньше сумм, указанных в итоговом докладе Счетной палаты.

Счетная палата Дагестана и ранее выявляла многомиллиардные нарушения в работе госучреждений, однако повышенное внимание к отчету о ее работе в 2017 году вызвано проводимыми в республике кадровыми чистками, считает политический обозреватель дагестанского издания "Черновик" Магомед Магомедов.

Счетная палата Дагестана подчиняется Народному собранию республики. Согласно Конституции Дагестана, руководитель и аудиторы назначаются республиканским парламентом, отметил он. "В бытность главой Дагестана Рамазана Абдулатипова тоже звучали сведения о нарушениях бюджетной дисциплины и привлекаемых к ответственности лицах. Абдулатипов возмущался, что выявленных нарушений много, а возвращенных в бюджет средств мало. Сейчас отчет Счетной палаты "звучит", так как внимание российской общественности приковано к Дагестану в свете последней антикоррупционной чистки. Однако подобные результаты подсчетов были еще при Абдулатипове, суммы были не меньшие", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист обратил внимание, что в результате проверок и выявления нарушений в бюджет возвращается очень мало средств. "К примеру, обнаружено нарушений на 12 млрд, а в бюджет возвращается один-два миллиарда, не больше", - сказал Магомедов.

По мнению журналиста, борьба с коррупцией в Дагестане часто носит формальный характер. "Возбуждается масса уголовных дел, но лишь по малозначительным фактам, например, некто дал 150 рублей гаишнику. Для формального отчета, если не вникать в суть, этого достаточно: кажется, что ведется широкомасштабная борьба с коррупцией. По факту же системные вопросы, причины коррупции, крупные взяточники остаются в стороне", - сказал Магомедов.

Он уверен, что проверки, о которых отчиталась Счетная палата, были плановыми. "В данном случае особых поручений проверить что-то не было", - подчеркнул журналист.

Уразаев отметил возросшую активность аудиторов

Активность сотрудников Счетной палаты резко возросла с приходом к руководству Владимира Васильева, считает дагестанский политолог, министр по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана в 2006-2008 годах Эдуард Уразаев.

"Достаточно вспомнить резонансные сообщения ведомства об обнаруженных многомиллионных нарушениях в Минтруда Дагестана, республиканском МФЦ и в мэрии Махачкалы", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, информация об итогах работы Счетной палаты Дагестана в 2017 году, изложенная в сообщении о заседании коллегии ведомства, подтверждает, что этот орган активизировал работу. Уразаев указал, что в 2017 году на основании представлений Счетной палаты были уволены 29 чиновников против 21 уволенного в 2016 году. По материалам проверок за 2017 год возбуждено 10 уголовных дел, тогда как по итогам 2016 было возбуждено лишь пять дел, указал он.

Назначение руководства Счетной палаты было пролоббировано прежними руководителями Дагестана, поэтому на многие нарушения аудиторы ранее закрывали глаза, предположил политолог.

"Однако уже в конце августа 2017 года прокуратура Дагестана утвердила обвинение в получении 900 тысяч рублей взятки в отношении ведущего инспектора Счетной палаты, а в конце октября привлекла к ответственности ряд сотрудников за предоставление недостоверных сведений в декларациях о доходах и имуществе. На это наложились требования нового руководства республики. Чтобы снять возможные нарекания в отношении своей работы, руководство Счетной палаты решило активнее и более ответственно проводить проверки, и результат сразу виден. Но у Счетной палаты остается еще широкое поле для работы", - считает Уразаев.

Политолог также напомнил, что спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, который сам в 2004-2007 годах являлся председателем Счетной палаты Дагестана, в октябре 2017 года раскритиковал работу этого органа, указав, что многие сотрудники Счетной палаты связаны с дагестанскими министрами родственными узами. "Вы посмотрите на штат Счетной палаты. Там же все дети министров сидят, мне стыдно сейчас читать эти фамилии. Вы думаете, они будут нормально проверять органы власти?" – процитировало слова Шихсаидова издание "Черновик" 26 октября 2017 года.

Малашенко и Ярлыкапов усмотрели в работе Счетной палаты инициативу Кремля

Нарушения, выявленные Счетной палатой Дагестана в 2017 году, имели место "всегда" и "накапливались десятилетиями", заявил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

"Нарушения не новые, но ранее на них банально закрывали глаза. Клановая система эти нарушения поощряла, они накапливались многие годы, и если провести мониторинг дагестанских СМИ, то их можно обнаружить - все друг про друга рассказывали без стеснения. Дагестан - республика, где большинство вопросов решается "связями". Никогда не скрывалось, что человек может сделать все, что угодно, если есть связи, мне об этом во время моего визита в Дагестан рассказывали буквально все", - сказал Малашенко.

Эксперт считает, что развернутая сейчас антикоррупционная кампания вряд ли приведет к радикальному повороту. "Ситуация культивировалась десятилетиями. При всем моем искреннем уважении к Васильеву, скажу, что эту траву выкосят, но корни останутся. Для смены обстановки необходимо засеять поле новой травой, но ее я не вижу", - сказал Малашенко, отметив, что инициатива о проведении аудита исходит, по его мнению, из Кремля.

Проверки Счетной палаты проходили в госучреждениях Дагестана в рамках работы кампании по борьбе с коррупцией по инициативе федерального центра, считает старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

Ярлыкапов также указал, что выявленные нарушения не являются новыми, а коррупция в республике "поставлена на широкую ногу". "Естественно, это часть общей коррупционной системы в Дагестане, которая работает до сих пор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт согласен с мнением, что быстро переломить ситуацию с финансовыми злоупотреблениями в Дагестане не получится. "Очевидно, что вопрос не может решиться десантом варягов, без участия дагестанцев не обойтись", - сказал Ярлыкапов, добавив, что без ротации местных кадров все равно не обойтись, поскольку у многих людей, имеющих опыты работы в органах власти в Дагестане, уже сложилось "коррупционное сознание". "Они по-другому не умеют, так научены работать", - сказал он.