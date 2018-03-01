Махачкала. Фото: Эльдар Расулов http://www.odnoselchane.ru

01 марта 2018, 09:49

Мэрия Махачкалы указала на несоответствия в докладе Счетной палаты

Цифры в акте о нарушениях, найденных аудиторами в мэрии Махачкалы, на порядок меньше сумм, указанных в итоговом докладе Счетной палаты, сообщили 28 февраля сотрудники администрации города.

Чиновники мэрии Махачкалы 28 февраля обсудили результаты проверки Счетной палатой Дагестана эффективности использования средств городским округом. Замглавы города Хаким Ашиков сообщил участникам совещания, что мэрии с учетом выводов аудиторов нужно "привести в соответствие некоторые нормативные документы", а также привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба администрации города, не уточнив, какие нарушения нашла Счетная палата.

Руководитель комитета по строительству выразил несогласие с итоговым докладом аудиторов. По его словам, в акте, который он подписал, аудиторы сообщили об упущениях на сумму в 1,806 миллиона рублей, а в итоговом докладе указаны 18,6 миллиона рублей. "По предварительному мнению собравшихся, произошла некая опечатка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Аудитор Счетной палаты Камиль Мирзаалиев заявил чиновникам, что ведомство готово обсудить их замечания к результатам проверки, уточнила пресс-служба мэрии.

Доклад аудиторов на сайте Счетной палаты Дагестана, по состоянию на 09.49 мск, не опубликован.

"Кавказский узел" писал также, что 22 февраля прокуратура Дагестана отчиталась о нарушениях при выполнении контракта на благоустройство дворов и общественных территорий. По данным ведомства, стоимость выполненных работ была завышена более чем на 3,6 млн рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Примечание:

"Власти подсчитали объем "теневого" топлива в Дагестане", "Налоговики проверили дагестанские рынки", "Жители Дагестана заподозрены в незаконной продаже газа на заправках".

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