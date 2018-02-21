Жители Дагестана заподозрены в незаконной продаже газа на заправках

21 февраля 2018, 17:32

Два жителя Дагестана незаконно продавали сжиженный газ через сеть автозаправок в Дагестане и получили доход в размере 30 миллионов рублей, сообщило МВД России.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня врио главы Дагестана Владимир Васильев раскритиковал владельцев заправок в Дагестане, отметив, что АЗС в республике сильно отличаются от заправок в других регионах России, чеки на них не выдаются, а с уплатой налогов проблемы. Он также призвал предпринимателей "выйти из тени" и пригрозил проведением проверок.

По данным Главного управления МЧС по Дагестану, большинство из заправок в республике работает с грубыми нарушениями, самое распространенное из которых - несоблюдение противопожарных расстояний до ближайших домов. По данным ведомства, у 446 заправок резервуары для сжиженного газа имеют объем больше допустимого, а необходимые средства пожаротушения и противопожарные сигнализации зачастую отсутствуют, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

"По имеющейся информации, двое злоумышленников занимались реализацией сжиженного газа через сеть автозаправочных станций на территории Дагестана. Соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов подозреваемые не имели. Доход от противоправной деятельности превысил 30 млн рублей", - цитирует сегодня официального представителя МВД России Ирину Волк ТАСС.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство), передает РИА "Новости".

"Мероприятия по декриминализации топливно-энергетического комплекса продолжаются", - подчеркнула Волк.

Комментариев от подозреваемых или их представителей по поводу заявления МВД России пока не поступало.

Статья 171 УК России предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, принудительных работ на срок до пяти лет, либо до пяти лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.