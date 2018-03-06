06 марта 2018, 04:21

МВД отказалось возбуждать уголовное дело о нападении на ростовского журналиста

Никто не применял силу и не удерживал журналиста издания "Город N" Михаила Мальцева, который пожаловался на нападение во время фотосъемки стройки в Ростове-на-Дону и удержание около часа в офисе строительной компании, сообщило МВД.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта журналист издания "Город N" Михаил Мальцев заявил в полицию Ростова-на-Дону о том, что охранники жилого комплекса помешали ему снимать строящиеся многоквартирные дома и силой удерживали около часа. По словам главного редактора "Города N" Сергея Строителева, охранники стройки отобрали у журналиста фотоаппарат и мобильный телефон до приезда полиции. Компания-застройщик не прокомментировала инцидент.

По заявлению сотрудника ростовского издания принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщается 5 марта на сайте главного управления МВД по области.

"Полицейские... выяснили, что в отношении представителя прессы никаких противоправных действий совершено не было. Никакого материального или физического вреда ему также причинено не было, и насильно его никто в помещении строительной компании не удерживал", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также неоднократно сообщал о других нападениях на журналистов в регионе. В частности, 10 января 2017 года в Ростове-на-Дону был избит корреспондент "Кавказского узла" Владислав Рязанцев. Затем 21 ноября 2017 года в Ростовской области неизвестный стрелял в другого корреспондента "Кавказского узла", Вячеслава Прудникова. 4 февраля 2018 года сообщил о поджоге своего автомобиля сотрудник газеты "Донская искра" Игорь Хорошилов.

Примечание:

"Все подсудимые по делу о нападении на Рязанцева признали вину", "Следком забрал у полиции дело о нападении на Прудникова", "Установлена причастность ростовских экстремистов к нападению на корреспондента "Кавказского узла".

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