01 января 2018, 16:27

Следком забрал у полиции дело о нападении на Прудникова

По требованию прокуратуры сотрудники Следственного комитета России занялись делом о вооруженном нападении, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в Ростовской области Вячеслав Прудников.

Как писал "Кавказский узел", нападение на журналиста произошло 21 ноября. Неизвестный несколько раз выстрелил в Прудникова со словами: "Ты достал уже писать про власть". Врачи провели операцию, чтобы достать застрявшую в области ребер пулю. Однако дело было возбуждено по статье 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Делом занялся Красносулинский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Ростовской области, сотрудники которого 30 декабря 2017 года провели допрос журналиста.

"(Следователи) сообщили, что СКР забрал дело из МВД по распоряжению прокуратуры. Задавали вопросы о том, как все было, пытались составить фоторобот стрелявшего. О подозреваемых пока не говорили", - сообщил 31 декабря 2017 года Вячеслав Прудников корреспонденту "Кавказского узла".

Прудников был выписан из больницы 25 декабря 2017 года. Он чувствует себя удовлетворительно. "Сейчас я дома, езжу через день на перевязки", - рассказал журналист.

ОБСЕ: нападение могло привести к убийству

Нападение на Прудникова осудил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он особо подчеркнул, что "нападение могло закончиться убийством журналиста" и призвал "провести быстрое и эффективное расследование".

"Прошу власти обеспечить Прудникова необходимой защитой и адекватными средствами правовой помощи", - приводится слова Дезира а релизе, опубликованном 22 декабря 2017 года на сайте ОБСЕ.

Комментариями следственных органов о ходе расследования "Кавказский узел" пока не располагает.

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"