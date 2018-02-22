Все подсудимые по делу о нападении на Рязанцева признали вину

22 февраля 2018, 09:59

Подсудимый по делу об избиении корреспондента "Кавказского узла" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону Руслан Павлюк, прежде отрицавший свою вину, признал себя виновным, но отказался давать другие показания. Подсудимый Андрей Безуглов тоже изменил свою позицию, признав вину частично.

Корреспондент "Кавказского узла" Владислав Рязанцев был избит 10 января 2017 года возле здания правительства Ростовской области, нападавшим помешали прохожие. Ответственность за нападение взяли на себя "русские национал-социалисты", заявившие, что журналист был избит за "активную публичную деятельность". На заседании суда 24 января свидетель обвинения подтвердил, что мотивом избиения Рязанцева была его журналистская деятельность.

На скамье подсудимых находятся Руслан Павлюк, Андрей Безуглов, Александр Вишняков и один подросток, двое из них отвергли обвинения, остальные двое вину признали. Трое из четверых подсудимых являются членами запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division, которой, по данным следствия, руководит проживающий на Украине россиянин Роман Железнов. 13 декабря друг подсудимых подтвердил в суде, что нападение на Рязанцева было спланировано, а одним из мотивов избиения стала его работа корреспондентом в "Кавказском узле", где размещаются критические публикации в адрес "русских националистов".

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 21 февраля состоялось последнее перед прениями сторон судебное заседание по делу о нападении на корреспондента "Кавказского узла" Владислава Рязанцева. В зале присутствовали лишь стороны процесса и родители несовершеннолетнего подсудимого, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Заседание 7 февраля не состоялось из-за неявки подсудимого Александра Вишнякова, а сегодня суд продолжил допрос подсудимых, начатый 24 января. Тогда Александр Вишняков и несовершеннолетний подсудимый, которые ранее извинились перед Владиславом Рязанцевым, отказались от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя. Вишняков и несовершеннолетний находятся под подпиской о невыезде, Руслан Павлюк и Андрей Безуглов помещены по решению суда под стражу.

На заседании 21 февраля Руслан Павлюк коротко заявил, что полностью признает свою вину, и отказался давать показания, также сославшись на статью 51 Конституции РФ. Извиняться перед журналистом "Кавказского узла" Павлюк не стал. Заявление Павлюка о признании вины противоречит его первоначальной позиции, ранее он не признавал себя виновным.

12 октября 2017 года на вводном заседании Руслан Павлюк и Андрей Безуглов отрицали свою вину в нападении на Рязанцева. Следствие считает, что Павлюк создал для координации нападения на журналиста страницу в социальной сети "ВКонтакте" и закрытую группу в соцсети, куда добавил аккаунты других подсудимых. Помимо обвинения в причинении побоев Рязанцеву, Павлюку вменяются участие в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК РФ) и вовлечение людей в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ).

Последним на заседании суда был допрошен Андрей Безуглов. Подсудимый выступил с эмоциональной речью, отвергнув сведения о своем членстве в Misanthropic Division*.

Безуглов назвал себя дружелюбным и приветливым человеком, заявив, что он не мог состоять в организации, "которая несла идеи ненависти к людям". Обвинения в экстремизме он также отверг, указав, что не посягал на основы конституционного строя России. "Мои взгляды скорее либеральные", - заявил подсудимый Безуглов.

Андрей Безуглов не отрицал, что 10 января 2017 года он присутствовал при нападении на Владислава Рязанцева и его жену Анну Евченко, однако уверял, что лично он "не трогал их и пальцем". В то же время подсудимый признал свою вину перед потерпевшими и извинился перед ними, отметив, что Рязанцев и Евченко "отличные люди, которые помогают другим отстаивать свои права". Об остальных обстоятельствах преступления подсудимый говорить отказался, сославшись, как и другие, на статью 51 Конституции РФ.

После допросов подсудимых судья огласил характеризующие их материалы - справки из школ и учебных заведений, а также характеристики от участковых. В основном характеристики были удовлетворительными или положительными, хотя Андрея Вишнякова участковый охарактеризовал как "футбольного фаната, регулярно принимающего участие в мероприятиях, связанных с футбольными матчами".

Поскольку все подсудимые признали свою вину, сторона защиты не предъявляла доказательств невиновности своих подзащитных. По просьбе прокурора суд дал сторонам время на подготовку к прениям и объявил перерыв до 10.00 мск 14 марта.

"По итогам судебного следствия все подсудимые, кроме Безуглова, признали свою вину и раскаялись в содеянном, а Безуглов признал вину частично. С точки зрения их защиты - это верная тактика, поскольку все доказательства были исследованы в суде и отпираться от содеянного нет никакого смысла", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист правозащитной организации "Правовая инициатива" Алексей Меншиков, представляющий интересы Рязанцева в суде.

Признание вины и раскаяние станет основанием для смягчения наказания подсудимым, отметил адвокат.

Следствие по делу о нападении на Рязанцева не увидело состава преступления по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и квалифицировало его по общеуголовному составу ст. 116 УК РФ (побои). На заседании 30 октября Рязанцев потребовал переквалифицировать дело по ст. 144 УК РФ. Опубликованные в прессе сведения о том, что Рязанцев возглавляет отделение одного из движений оппозиции, не соответствуют действительности, в последние годы Владислав занимается лишь журналистской деятельностью.

*Misanthropic Division является запрещенной в России по решению суда экстремистской организацией.