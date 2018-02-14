Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

14 февраля 2018, 15:37

Полиция дала ход расследованию поджога машины ростовского журналиста

Уголовное дело о поджоге машины ростовского журналиста Игоря Хорошилова возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщил представитель МВД. Хорошилов раскритиковал действия правоохранителей и обратился в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", ростовский журналист, сотрудник коммунистической газеты "Донская искра" Игорь Хорошилов 4 февраля заявил о поджоге своей машины. Как рассказал Хорошилов со слов своего соседа, человек с надвинутым на лицо капюшоном бросил на автомобиль полиэтиленовый пакет с горючим и убежал. 8 февраля Игорь Хорошилов заявил о бездействии правоохранителей.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время ведется следствие", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

В свою очередь Игорь Хорошилов отметил, что написал заявление в прокуратуру.

"4 февраля примерно в 01.00 совершен поджог моего авто, свидетель видел злоумышленника, криминалист изъял пакет и газету, промоченную бензином, меня опросил дознаватель...С тех ни о каких действиях полиции я не был извещен. Акт о поджоге в МЧС я получил 7 февраля. В пятницу, 9 февраля, не представившийся по телефону сотрудник сообщил, что якобы изъял записи видеокамер с места поджога...Я даже не опрошен участковым", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Хорошилов.

Он также отметил, что в своем заявлении потребовал от прокуратуры отреагировать на действия полиции.

По словам журналиста, он написал жалобу и на сайте МВД. "По этому делу меня опросили всего один раз, в ночь поджога. Больше за все эти дни меня никуда не вызывали, показания не брали", - отметил Хорошилов.

Игорь Хорошилов связал поджог своего автомобиля с активной гражданской позицией и профессиональной деятельностью. "Поджог связываю с публикациями о губернаторе Голубеве", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив, о каких именно публикациях идет речь.

Линченко: материалы Хорошилова публиковались в "Донской искре" год назад

Игорь Хорошилов является внештатным сотрудником газеты, его материалы последний раз публиковались около года назад. Редакция о поджоге его машины не знает, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Донской искры" Вячеслав Линченко.

"Мы впервые узнаем об этом. Когда это было? Я и главный редактор не слышали о поджоге", - пояснил Вячеслав Линченко.

По словам замредактора, материалы Игоря Хорошилова в их газете выходили год назад. "Игорь у нас внештатный сотрудник. Он давно не публиковался в нашей газете. Наверно, уже год или даже больше. Мы не знаем, с чем может быть связан поджог автомобиля", - подчеркнул Линченко.

Согласно сайту "Донской искры", последний материал о губернаторе Василии Голубеве в газете был опубликован в сентябре 2016 года. В материале, автором которого указана пресс-служба Ростовского обкома КПРФ, высказана критика главы региона из-за невыплаты заработной платы в 300 миллионов рублей шахтерам ООО "Кингкоул".

При этом материалы Игоря Хорошилова с критикой Голубева публиковались в 2013 году в издании "Южный федеральный". В них журналист критиковал губернатора за кадровую политику и сокращение бюджета области.

Примечание:

"Свидетель обвинения подтвердил мотив нападения на Рязанцева", "Следком забрал у полиции дело о нападении на Прудникова", "На суде по делу ростовского журналиста Хорошилова допрошены двое свидетелей".

Автор: Гор Алексанян, Вячеслав Прудников; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 февраля 2018, 22:55

  • Волгоградские дольщики пикетировали офис Сбербанка

    Шесть дольщиков ЖК "Парк Европейский" потребовали от Сбербанка снизить для них проценты по ипотечным кредитам и передать заложенный волгоградский недострой новому застройщику. Представители Сбербанка заявили, что нынешние предложения строительной компании слишком убыточны для банка.

14 февраля 2018, 22:23

  • Миллиардные нарушения в Дагестане напомнили об амбициях главы казначейства

    Дагестанское казначейство, где Генпрокуратура нашла финансовые нарушения, отвергло претензии надзорного ведомства, указав на отсутствие полномочий для контроля муниципальных закупок. Ведомство, возглавляемое влиятельным дагестанским политиком Сайгидгусейном Магомедовым, до сих пор не вовлекалось в крупные коррупционные скандалы, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономист и журналист.

14 февраля 2018, 21:42

  • 1 Политологи сочли маловероятным запрет на поставки российского оружия Армении

    Санкции США направлены на сдерживание России на американских рынках поставок вооружений, заявил политолог Степан Григорян. Армения ограничена в диверсификации поставок вооружения, считает эксперт Карен Вртанесян. Ограничения на закупку российского вооружения не отвечают интересам американцев, уверен политолог Владимир Евсеев.

14 февраля 2018, 20:58

  • 1 Шихахмедов и Байрамов арестованы на два месяца

    Житель Дербента Аслан Шихахмедов и его бывший начальник, руководитель управления по земельным и имущественным отношениям администрации Дербентского района Магутдин Байрамов, взяты под стражу по решению суда в Махачкале.

14 февраля 2018, 20:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей