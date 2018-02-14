Полиция дала ход расследованию поджога машины ростовского журналиста

14 февраля 2018, 15:37

Уголовное дело о поджоге машины ростовского журналиста Игоря Хорошилова возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщил представитель МВД. Хорошилов раскритиковал действия правоохранителей и обратился в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", ростовский журналист, сотрудник коммунистической газеты "Донская искра" Игорь Хорошилов 4 февраля заявил о поджоге своей машины. Как рассказал Хорошилов со слов своего соседа, человек с надвинутым на лицо капюшоном бросил на автомобиль полиэтиленовый пакет с горючим и убежал. 8 февраля Игорь Хорошилов заявил о бездействии правоохранителей.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время ведется следствие", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

В свою очередь Игорь Хорошилов отметил, что написал заявление в прокуратуру.

"4 февраля примерно в 01.00 совершен поджог моего авто, свидетель видел злоумышленника, криминалист изъял пакет и газету, промоченную бензином, меня опросил дознаватель...С тех ни о каких действиях полиции я не был извещен. Акт о поджоге в МЧС я получил 7 февраля. В пятницу, 9 февраля, не представившийся по телефону сотрудник сообщил, что якобы изъял записи видеокамер с места поджога...Я даже не опрошен участковым", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Хорошилов.

Он также отметил, что в своем заявлении потребовал от прокуратуры отреагировать на действия полиции.

По словам журналиста, он написал жалобу и на сайте МВД. "По этому делу меня опросили всего один раз, в ночь поджога. Больше за все эти дни меня никуда не вызывали, показания не брали", - отметил Хорошилов.

Игорь Хорошилов связал поджог своего автомобиля с активной гражданской позицией и профессиональной деятельностью. "Поджог связываю с публикациями о губернаторе Голубеве", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив, о каких именно публикациях идет речь.

Линченко: материалы Хорошилова публиковались в "Донской искре" год назад



Игорь Хорошилов является внештатным сотрудником газеты, его материалы последний раз публиковались около года назад. Редакция о поджоге его машины не знает, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Донской искры" Вячеслав Линченко.

"Мы впервые узнаем об этом. Когда это было? Я и главный редактор не слышали о поджоге", - пояснил Вячеслав Линченко.

По словам замредактора, материалы Игоря Хорошилова в их газете выходили год назад. "Игорь у нас внештатный сотрудник. Он давно не публиковался в нашей газете. Наверно, уже год или даже больше. Мы не знаем, с чем может быть связан поджог автомобиля", - подчеркнул Линченко.

Согласно сайту "Донской искры", последний материал о губернаторе Василии Голубеве в газете был опубликован в сентябре 2016 года. В материале, автором которого указана пресс-служба Ростовского обкома КПРФ, высказана критика главы региона из-за невыплаты заработной платы в 300 миллионов рублей шахтерам ООО "Кингкоул".

При этом материалы Игоря Хорошилова с критикой Голубева публиковались в 2013 году в издании "Южный федеральный". В них журналист критиковал губернатора за кадровую политику и сокращение бюджета области.