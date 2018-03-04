Азербайджан насчитал 98 обстрелов со стороны Армении за сутки

04 марта 2018, 08:38

Вооруженные силы Армении 98 раз за сутки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и других орудий по азербайджанским позициям, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта Азербайджан обвинил Армению в 110 обстрелах за сутки, а Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю.

По данным военного ведомства, позиции азербайджанской армии в десяти населенных пунктах и на ряде безымянных высот в Агстафинском, Газахском, Товузском и Гедабекском районах подверглись обстрелам из Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении.

Кроме того, обстрелы велись из 21 населенного пункта и с безымянных высот, расположенных в шести районах Нагорного Карабаха.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 8.33 мск нет комментариев относительно заявления Минобороны Азербайджана.

3 марта Азербайджан заявил об уничтожении армянского беспилотника, пытавшегося облететь позиции азербайджанской армии. Министерство обороны Армении назвало "дезинформацией" эти сведения.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы не прекращались ни на сутки в течение всего следующего года, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".