28 февраля 2018, 22:22

Армения обвинила в сумгаитских погромах власти Азербайджана

Депутаты парламента Армении единогласно приняли заявление, в котором ответственность за погромы в Сумгаите в 1988 году возлагается на власти Азербайджана.

Сумгаитские погромы длились с вечера 26 по 29 февраля 1988 года, они явились первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Погромы привели к первым потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению, тогда как в Азербайджан к тому времени уже прибыли первые беженцы из Армении. По данным армянских источников и свидетельствам очевидцев, число жертв погромов составило несколько сотен человек, в том числе более ста погибших, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" материале "Сумгаитские погромы".

Сегодня армянские парламентарии единогласно одобрили проект заявления по случаю 30-й годовщины массовых погромов армян в Сумгаите.

Авторами проекта заявления выступили все парламентские фракции. "Это один из тех важных вопросов, когда защита государственных интересов становится приоритетной для всех политических сил и их разногласия отходят на второй план", - заявил глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян, представивший проект заявления.

Депутаты заявили о преступлениях против мирного населения со стороны Азербайджана и призвали мировое сообщество осудить действия этой страны. "Нарушение норм международного гуманитарного права представляет угрозу не только армянскому народу, но и безопасности, стабильности и развитию всего региона", - отмечено в документе, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию заседания парламента Армении.

Ранее, 27 февраля, глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на 37-й сессии Совета по правам человека ООН, обвинил Азербайджан в попытке избежать ответственности за сумгаитские погромы. По его словам, погромы были организованы властями Азербайджана, чтобы наказать жителей Нагорного Карабаха за стремление к независимости.

"Безнаказанность этого преступления породила новые зверства. В частности, погромы и этническую чистку армян в Баку, Кировабаде и Мараге. Азербайджан пытается скрыть эти зверства и избежать ответственности, отвлекая внимание фальшивыми обвинениями, в том числе посредством так называемой Ходжалинской кампании, желает предстать в образе жертвы и дискредитировать армян, выставив их виновниками насилия", - приводятся слова министра на сайте ведомства.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе нагорно-карабахского вооруженного конфликта армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте, взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. Армянская сторона объясняет жертвы среди мирного населения неизбежным итогом военной операции, а Азербайджан считает случившееся геноцидом, говорится в справке "Ходжалинская трагедия", подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня было сделано первое за годы независимости официальное заявление, осуждающее армянские погромы тридцатилетней давности в Сумгаите, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

По ее мнению, армянская дипломатия должна приложить усилия, чтобы международное сообщество изменило отношение к карабахскому конфликту, которому предшествовали этнические чистки армян в Азербайджане.

"Это произошло с молчаливого согласия армянских властей. Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта перевели из плоскости этнических чисток в плоскость самоопределения в рамках признанного в границах СССР Азербайджана. Нагорный Карабах – не Каталония и не Шотландия, желающие отделиться. Армения обязана довести до мирового сообщества истинные причины конфликта. Сумгаит должен стать именем нарицательным, символизирующим насильственные действия Азербайджана против армян с 1988 по 1991 год", - считает Алавердян.

Ожидать реакции международного сообщества на заявление парламента было бы наивно, так как события тех лет рассматриваются исключительно в контексте урегулирования карабахского конфликта, считает глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Тем не менее, декларировать свою оценку событий тридцатилетней давности необходимо, считает он.

"У армянской стороны есть возможности для этого, и их необходимо использовать, чтобы убедить посредников, что полностью изолироваться от того, что происходило в 1988-1989 годах, невозможно. И эти факторы надо учитывать при поиске путей модели урегулирования проблемы", - добавил он "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со статьями "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Кто же все-таки признал Карабах?" и "Минская группа ОБСЕ".

Примечание:

"Минасян: в новом заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделан акцент на недопущение военных действий", "ПАСЕ отказалась обсуждать вопрос о председательстве Армении в Комитете министров СЕ", "Баку и Степанакерт удовлетворены совместным заявлением глав России, США и Франции по переговорам вокруг конфликта в Нагорном Карабахе".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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