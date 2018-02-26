Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/news/view/2101

26 февраля 2018, 08:45

Азербайджан зафиксировал 120 обстрелов с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 120 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Геяли, Агдам и на безымянных высотах в Кедабекском, Газахском и Товузском районах были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Ноемберян, Иджеван и Мосесгех.

Кроме того, обстрелы зафиксированы со стороны карабахских сел Чилябюрт, Шыхлар, Джевахирли, Гарагашлы, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, а также с позиций на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха к 08.45 мск 26 февраля не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.  

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Азербайджан обвинил Армению в 114 обстрелах за сутки, днем ранее – также заявил о 120 нарушениях перемирия. В свою очередь 24 февраля Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 300 обстрелах своих позиций со стороны Азербайджана за неделю, с 18 по 24 февраля.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жертв Ходжалинской трагедии вспоминают в Азербайджане", "Армянский солдат ранен в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан насчитал 122 обстрела со стороны Армении за сутки".

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