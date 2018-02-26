Жертв Ходжалинской трагедии вспоминают в Азербайджане

26 февраля 2018, 02:23

26-я годовщина Ходжалинской трагедии отмечается сегодня в Азербайджане. В преддверии даты в стране, а также в Литве, Украине и США прошли акции в память о жертвах. Сегодня планируется проведение шествий к мемориалам, посвященным трагедии, и другие траурные мероприятия.

Трагические события в Ходжалы, когда более 600 мирных жителей были убиты, вошли в новейшую историю как Ходжалинская трагедия. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, действовали без приказа командования), взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. В городе было много больных, раненых, женщин, стариков и детей. За это время, по данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были взяты 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них неизвестна по сей день, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

Сегодня, 26 февраля, в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинской трагедии. Мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии, проходили в Азербайджане и за рубежом на протяжении всей недели, предшествующей годовщине событий, передает корреспондент "Кавказского узла".

Литературно-художественные мероприятия, встречи с очевидцами трагедии, просмотры документальных фильмов о трагических событиях состоялись в школах и вузах. В дни, предшествующие траурной дате, многие жители Баку посетили мемориальный комплекс "Зов матери", который расположен в Хатаинском районе азербайджанской столицы в память о жертвах трагедии в Ходжалы.

Сегодня первые уроки в средних школах будут посвящены трагической дате. Состоится массовое шествие к памятнику "Зов матери", участие в котором примут президент Азербайджана Ильхам Алиев, члены правительства и парламента, главы религиозных конфессий, а также оставшиеся в живых жители города Ходжалы, сообщили в администрации президента.

Шествия также состоятся к мемориалам жертв трагедии в районном центре Геранбой и поселке Агджакенд, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Ходжалы.

В канун 26-й годовщины Ходжалинской трагедии еще один мемориальный комплекс был открыт в прифронтовом городе Горадиз.

В 17.00 по местному времени (16.00 мск) на всей территории Азербайджана минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинской трагедии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации президента. В городах и районах, селах и поселках республики будет приспущен государственный флаг. Все телеканалы и радиостанции исключат из программ концертные и развлекательные передачи.

24 февраля в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", в Баку были проведены выставка и литературно-художественное мероприятие "Голос Карабаха", посвященные 26-й годовщине трагедии.

В экспозиции были представлены произведения как профессиональных художников, так и художников-любителей.

"В каждой из более 300 представленных художественных работ отражена вся боль и горечь Ходжалинской трагедии. Свои работы представили авторы не только из Азербайджана, но и из России, Турции, Израиля, Швеции. Мы не ставили и возрастные ограничения. Самому младшему участнику выставки всего четыре года", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта Мурад Гулубейли.

Жертв трагедии в Ходжалы вспоминали в Литве, Украине, США

В канун годовщины трагических событий посольствами Азербайджана и диаспорскими организациями были проведены траурные мероприятия.

Так, 23 февраля в центре Вильнюса члены Литовской организации азербайджанской молодежи при поддержке посольства Азербайджана провели флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии. Мероприятие, согласованное с местными властями, состоялось перед зданием мэрии, сообщило посольство Азербайджана в Литве.

На площади 100 квадратных метров более чем 2000 свечами было выложено слово "#KHOJALY", которое светилось всю ночь. Во флешмобе участвовали и представители литовской молодежи.

Посольство Азербайджана совместном с Литовским центром крови провели акцию по сдаче крови, которая также была посвящен жертвам Ходжалы. Наряду с дипломатами в акции приняли участие представители диаспоры, азербайджанские студенты, литовская молодежь, говорится в сообщении дипломатической миссии Азербайджана в Вильнюсе.

В Украине по инициативе посольства Азербайджана в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы" в разных городах страны были установлены билборды, посвященные трагедии. В частности, билборды были установлены в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Кировограде, Николаеве, Житомире и других городах.

Конгрессмен от штата Нью-Джерси Дональд Пейн 22 февраля выступил в Палате представителей со специальным заявлением в связи с очередными годовщинами январских событий 1990 года и Ходжалинской трагедии.

Пейн отметил, что проводившие в Баку мирную демонстрацию гражданские лица 20 января 1990 года подверглись нападению советской армии, в результате чего погибло множество людей.

"Конгрессмен, почтив память жертв также Ходжалинской трагедии, подчеркнул важность увековечения памяти безвинно погибших в тот период людей", - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Вашингтоне.

Дональд Пейн, резюмируя свое выступление, отметил, что Конгресс США выражает почтение памяти всех жертв борьбы за свободу.

23 февраля Сеть азербайджанцев США (USAN) провела перед посольством Армении в Вашингтоне акцию в связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

На баннерах с обращениями к мировому сообществу были размещены лозунги о признании Ходжалинского геноцида на государственном уровне, а также информации о признании и осуждении этой трагедии более чем двадцатью штатами США и рядом стран мира. В ходе акции прозвучали лозунги "Ходжалинская резня не должна повториться!", "Убийцы детей", "Мы не забудем Ходжалы!" и др.

МИД и Генпрокуратура Азербайджана назвали трагедию в Ходжалы "геноцидом"

В канун траурной даты МИД и Генеральная прокуратура Азербайджана выступили с совместным заявлением.

"Целенаправленная расправа над гражданскими лицами в Ходжалы была нацелена на их массовое истребление просто потому, что они были азербайджанцами", - сказано в заявлении.

Авторы документы расценивают события в Ходжалы как "геноцид" и грубое нарушение международного гуманитарного права. В частности, в заявлении указывается на нарушение Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В результате проведенного правоохранительными органами расследования по факту Ходжалинской трагедии было осуществлено около 7000 следственных действий, был допрошен 4241 человек, из которых 1693 человека выступали в качестве свидетелей и 2548 человек - в качестве потерпевших, было проведено более 800 различных экспертиз и другие следственные действия, говорится в заявлении.

"Европейский суд по правам человека своим решением от 22 апреля 2010 года пришел к важному выводу, оценив поведение тех, кто участвовал в преступлениях в Ходжалы, как военные преступления или преступления, приравненные к преступлениям против человечества. Национальные законодательные органы более 15 государств, а также Организация исламского сотрудничества приняли многочисленные резолюции и решения о решительном осуждении массового убийства мирных жителей в Ходжалы и признании Ходжалинской трагедии геноцидом и антигуманным актом”, - далее отмечается в заявлении.

Напомним, что в феврале 2017 года в пресс-службе Военной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что 39 обвиняемых в причастности к массовым убийствам в Ходжалы, в том числе 18 военнослужащих 366-го полка, а также 21 сотрудник местных органов милиции и другие должностные лица бывшей Нагорно-Карабахской автономной области объявлены в розыск по обвинению в геноциде (статья 103 УК Азербайджана). Им также инкриминируются преступления, подпадающие под действие статей 107 (депортация населения), 113 (пытки), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 (изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, сексуальное насилие и др.).

Бывшие жители Ходжалы рассказали о событиях тех дней

После массированного обстрела с разных направлений начался штурм Ходжалы с использованием бронетехники, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший житель Ходжалы Закир Бандалиев.

"Жители, чтобы спастись, решили бежать в сторону Агдама. Мы пошли через гору Кятик. Этот путь показался нам менее опасным, потому что проходил через лес. Многие даже не успели надеть верхнюю одежду, выбежали в домашней обуви. Идти было сложно. Чтобы нас не заметили с окрестных армянских сел, там, где было редколесье, приходилось ползти по снегу. Надо было до рассвета добраться к нашим. Многие уставали, не могли дальше идти. Нам удалось добраться по села Шелли Агдамского района. Когда рассвело, мы увидели, что половины тех, кто с нами шел из Ходжалы, не дошли. В Шелли местные жители помогли нам, накормили, дали нуждающимся одежду, обувь и отправили в город Агдам", - вспоминает события тех дней Бандалиев.

По его словам, часть людей, с которыми он шел из Ходжалы, попали в засаду и были убиты. "Я потерял 20 родственников", - отметил Бандалиев.

Дурдана Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работала в Ходжалы на узле связи.

"Вечером 25 февраля начался массированный обстрел города из пушек, танков. Мы сначала спрятались в подвале. Однако, когда выяснилось, что... захватили аэропорт, было решено покинуть город. Люди группами уходили в сторону Агдама. К рассвету мы оказались в местечке Гарагая. Нас заметили... и начали стрелять. Меня ранили в ногу. Позже ранили и моего брата. Нас захватили и привезли в город Аскеран... Из-за того, что я была связисткой, меня били с особой жестокостью. Меня волокли по полу, схватив за волосы. Я беспокоилась за брата. Однажды я попросила сказать мне, что с моим братом. Через некоторое время привели группу молодых людей, среди которых был и мой брат, и стали их избивать дубинкой, некоторым стреляли в ноги... Наконец через восемь дней нас обменяли на... пленных", - вспоминает Агаева.

Жительница Ходжалы Рахиля Гулиева считает, что уцелела чудом.

"Мы пытались спастись. Я была в положении и несла ребенка. Мы попали под обстрел. У меня на руках погиб мой двухлетний сын. Пуля попала в него, и он спас от гибели свою пока еще не родившуюся сестру", - рассказала Гулиева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, она потеряла во время захвата Ходжалы 22 родственников.

Никакого оправдания военной операции по захвату Ходжалы, сопровождавшейся массовыми убийствами гражданского населения, не было, считает аналитик агентства Turan Тофиг Тюркель.

"Ходжалы был уже длительное время в окружении, и в город не только не поступало вооружение, но даже продовольствие и медикаменты. В последние недели перестали летать и вертолеты, поскольку их обстреливали. У немногочисленных защитников города было только стрелковое оружие, и таким образом город не мог представлять военную угрозу армянским населенным пунктам. С другой стороны, захватывая город, по правилам и обычаям войны надо было дать возможность уйти гражданскому населению. Разговоры о якобы предоставлении "коридора" несерьезны. Убийства тех, кто не успел покинуть город, совершались уже на его улицах. Тела мертвых на улицах запечатлела российский фотограф Виктория Ивлева. Потом стреляли по безоружным людям, идущим через лес, через реку в сторону Агдама. Пыткам подвергались пленные и заложники. Все это, очевидно, преследовало цели провести акцию устрашения, чтобы жители других азербайджанских населенных пунктов стали покидать свои земли", - сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".