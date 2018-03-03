Защита напомнила суду о военных заслугах Сефиляна

03 марта 2018, 10:43

Обвинение пытается умалить участие лидера движения "100-летие без режима" Жирайра Сефиляна в карабахском конфликте, которое является смягчающим обстоятельством в его деле, заявил суду адвокат оппозиционера.

"Кавказский узел" информировал, что лидеру движения "100-летие без режима" Жирайру Сефиляну предъявлены обвинения в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. На заседании 11 февраля прокурор потребовал для Сефиляна 11 лет тюрьмы, а для еще шести обвиняемых по делу от 2 до 4,5 года лишения свободы.

2 марта на заседание ереванского суда пришли более двух десятков сторонников "Учредительного парламента" и члены фронта "Новая Армения" Петрос Макеян и Амаяк Ованнисян. Еще около десяти оппозиционерам не позволили пройти в зал из-за санкций, примененных к ним на прошлом заседании.

23 февраля суд отказал защите в допросе Жирайра Сефиляна. Это решение возмутило сторонников и родственников обвиняемых, а адвокаты потребовали отвода суда, обвинив его в исполнении политического заказа.

Ранее под санкции попал и гражданский активист Вардгес Гаспари. В знак протеста он лег у входа в зал суда.

Гаспари сообщил "Кавказскому узлу", что в последний раз присутствовал на слушаниях несколько месяцев назад. В пресс-службе судебного департамента корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что активист удален до конца процесса.

Адвокат Араик Папикян выступил в суде с семичасовой речью, в которой заявил, что обвинение пытается скрыть смягчающие обстоятельства, которые имеются в деле Сефиляна, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Прокурор заявил, что мой подзащитный принимал участие в защите границ. Обвинение умалчивает о роли Сефиляна в Карабахской войне. В частности, замалчивается тот факт, что Сефилян на войне командовал батальоном. Также нет ни единого слова о том, что мой подзащитный является кавалером Ордена Боевого креста I степени, которым, согласно положению о награде, награждают за исключительное мужество, самоотверженность и мастерство, проявленные в деле защиты и обеспечения безопасности Родины", - отметил Папикян.

При этом Папикян назвал сфабрикованными обвинения о подготовке массовых беспорядков. "Наоборот, мой подзащитный призывал к соблюдению конституционных норм, акции протеста носили мирный характер", - подчеркнул адвокат.

Дело Сефиляна объединено с делом "Сасна Црер" - вооруженного отряда его сторонников, захвативших в июле 2016 года здание полицейского полка в Ереване с требованием освобождения своего лидера. "Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Папикян также представил суду стенограмму телефонной беседы Жирайра Сефиляна с генерал-майором Виталием Баласаняном, в которой тот уговаривал Сефиляна отказаться от поездки в Бердзор, где оппозиционер впоследствии был избит. "Не порти наши отношения. Я не могу тебе рассказать подробности, так как знаю, что мой телефон прослушивается", - процитировал Папикян слова генерала. Адвокат добавил, что Сефилян заявил в ответ о добрых намерениях, которыми руководствуется, собираясь в Нагорный Карабах.

31 января 2015 года сторонники "Предпарламента", совершавшие агитационный автопробег в Нагорном Карабахе, были избиты возле райцентра Бердзор. Пострадали не менее шести человек, в их числе ветеран карабахской войны Жирайр Сефилян. В избиении оппозиционеров, по словам участников акции, принимали участие сотрудники полиции. В знак протеста против случившегося четверо ветеранов карабахского конфликта отказались от своих боевых наград.

Армянские власти организовали уголовное преследование Жирайра Сефиляна за его политическую деятельность, заявил Папикян в суде. По его словам, за последние пять лет зафиксировано 111 случаев насилия в отношении членов "Учредительного парламента" и его сторонников.

"Власти терроризировали сторонников оппозиции, избивая их, поджигая и повреждая их имущество. Однако никто до сих пор не понес наказания ни по одному из этих случаев", - подчеркнул адвокат.

"Кавказский узел" неоднократно сообщал о нападениях на членов "Учредительного собрания". Так, вечером 27 ноября 2014 года неизвестные напали в Ереване на Геворка Сафаряна, после удара по голове он потерял сознание. Сафарян заявил, что считает нападение "политическим актом". 28 марта 2015 года в Гюмри было совершено нападение на участников митинга, организованного "Учредительным парламентом" под лозунгом: "100-летняя годовщина геноцида без режима". Активист Грачья Мирзоян получил ножевое ранение.

Судебные прения продолжатся 16 марта.

Новости о волне протестных акций в Армении "Кавказский узел" публикует на специальной странице "Протесты в Армении".