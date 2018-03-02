Защита сына мэра Махачкалы потребовала закрыть процесс для журналистов

02 марта 2018, 01:57

Публикации в прессе мешают объективному рассмотрению дела Бадрудина Мусаева, заявил 1 марта суду адвокат сына махачкалинского мэра. Отмена оправдательного приговора не связана с кадровыми зачистками в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы и журналисты. "Кавказский узел" сообщал, что 12 сентября 2017 года Советский райсуд столицы Дагестана оправдал Бадрудина Мусаева, ставшего участником дорожного конфликта, но 16 января Верховный суд Дагестана направил дело на новое рассмотрение. Дорожный конфликт с участием сына мэра Махачкалы произошел 31 мая 2016 года. Бадрудин Мусаев был обвинен по ч.2 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса России. 10 марта потерпевшие заявили в суде, что Мусаев публично оскорблял сотрудников МВД, спровоцировал драку и травмировал одного из них. Прокурор требовал для Мусаева пять лет заключения. Сам подсудимый заявлял о невиновности.

Публикации о рассмотрении дела Бадрудина Мусаева прежним составом суда в целом были необъективны, заявил 1 марта в Советском районном суде Махачкалы адвокат Мусаева Заур Магомедов.

"Мы считаем, что присутствие журналистов на суде и их публикации о деле препятствуют объективному рассмотрению дела. Публикации являются предвзятыми, направлены на создание нездорового ажиотажа вокруг этого, на наш взгляд, надуманного дела", - сказал он.

Бадрудин Мусаев, также присутствовавший на заседании, поддержал своего адвоката и еще раз заявил о своей невиновности.

Поддержать Бадрудина Мусаева в суд пришли его родственники и друзья, ажиотажа у здания суда не было. Присутствовали и несколько журналистов, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Потерпевшие полицейские дали показания против Мусаева

Инспекторы ДПС Карибов и Магомедов рассказали суду 1 марта, что Мусаев и его друзья нарушили правила дорожного движения, требование сотрудников ДПС остановиться проигнорировали и возмущались тому, что полицейские попытались их остановить. По словам полицейских, сидящие нецензурно их обругали.

Нарушителем правил дорожного движения, сидевшим за рулем автомобиля Mercedes, был Бадрудин Мусаев, утверждают потерпевшие. Они показали, что агрессивнее всего вел себя охранник Мусаева, но и сын мэра сопротивлялся задержанию, порвал полицейским форму.

Еще один потерпевший, инспектор Багандов, в суд не явился. Следующее судебное заседание назначено на 22 марта

Новый состав суда будет объективнее, считают эксперты

"Отмену оправдательного приговора Бадрудину Мусаеву я бы назвал свидетельством тренда на восстановление законности в Дагестане. Я не думаю, что судьба сына мэра предрешена в контексте громких арестов произошедших в республике в последнее время", - считает юрист Арсен Магомедов. Он отметил, что такие громкие дела, как правило, рассматриваются судами более объективно.

Материалы об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане, начавшихся в январе этого года, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Судьи будут опасаться выносить Бадрудину Мусаеву оправдательный приговор, полагает адвокат Фатима Магомедова. "Тем более, если учитывать, что его отец тоже находится под следствием и еще неизвестно, как решится дело мэра Мусаева. Я думаю, что сейчас судьи хотят выслужиться перед новым руководством республики, показать якобы свою беспристрастность, показать, что закон писан для всех, хотя мы сами видели, что при прежней власти в республике этого рвения в деле Бадрудина Мусаева судьи не показали", - отметила Магомедова.

Мэр Махачкалы Муса Мусаев 21 января был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, а затем и отстранен от работы. По версии следствия, он нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей.

Суд пройдет с "элементами справедливости и непредвзятости", считает ведущий обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Уголовный кодекс предоставляет широкую палитру возможностей наказания для сына мэра и не обязательно, чтобы это наказание было сопряжено с лишением свободы" - отметил он.

По его мнению, новому руководству Дагестана дело сына махачкалинского мэра неинтересно.

"Не думаю, что отмена оправдательного приговора Бадрудину Мусаеву вписывается в тренд по (кадровым) зачисткам, которые начал врио главы Дагестана Владимир Васильев. Сомневаюсь, что Васильеву интересен сын мэра города. Скорее всего, ситуация с Бадрудином Мусаевым была использована силовиками в качестве инструментов давления непосредственно на Мусу Мусаева", - сказал журналист.

После смены власти в республике суды начали принимать решения, отвечающие общественному мнению, уверен главный редактор газеты "Молодежь Дагестана" Рамазан Раджабов, уточнивший, что дело Мусаева-младшего вызвало большой резонанс в обществе.

"Отмена оправдательного приговора произошла уже после смены руководства республики. Вспомним еще судебные решения в пользу общественников, которые выступали против строительства собора в парке у озера Ак-Гёль, решение против передачи сквера на Ленина в частные руки. Все эти темы вызывали жаркие споры в обществе. И судя по решениям, судейское сообщество тонко чувствует настроение в обществе и во власти", - сказал Раджабов.

Напомним, что инициативная группа в феврале 2017 года добилась отмены решения о строительстве музея "Россия - моя история" в городском парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. 29 декабря 2017 года суд первой инстанции удовлетворил иск группы махачкалинцев, выступающих против строительства в парковой зоне у озера Ак-Гель православного собора.