Отменен оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы

16 января 2018, 12:20

Верховный суд Дагестана сегодня отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву и направил его дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября 2017 года Советский райсуд столицы Дагестана оправдал Бадрудина Мусаева, ставшего участником дорожного конфликта. Приговор обжаловала прокуратура Советского района Махачкалы. На рассмотрение апелляции Бадрудин Мусаев не приходил, и суд 19 декабря принял решение принудительно доставить его на процесс.

Дорожный конфликт с участием сына мэра Махачкалы произошел 31 мая 2016 года. Бадрудин Мусаев был обвинен по ч.2 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса России. 10 марта потерпевшие заявили в суде, что Мусаев публично оскорблял сотрудников МВД, спровоцировал драку и травмировал одного из них. Прокурор требовал для Мусаева пять лет заключения. Сам подсудимый заявлял о невиновности.

Коллегия Верховного суда Дагестана сегодня рассмотрела апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор Бадрудину Мусаеву. Сам Мусаев на процесс не явился. Как заявил его адвокат, молодой человек находится на лечении в Москве. При этом медсправок адвокат не предоставил. Выслушав стороны, коллегия определила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, передает «Новое дело».

Прокурор просил отменить оправдательный приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Адвокат Мусаева просил отложить заседание, он также заявил, что этим уголовным делом "какие-то силы пытаются повлиять и на самого подзащитного, и его отца, который является главой города" и просил оставить приговор в силе, приводит подробности с сегодняшнего заседания суда «Черновик».