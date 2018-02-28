Суд встал на сторону активистов в споре с мэрией Махачкалы о памятнике Эффенди Капиеву

28 февраля 2018, 05:00

Верховный суд Дагестана отказал в жалобе администрации Махачкалы, которая пыталась добиться отмены решения районного суда, запретившего строительство у памятника поэту Эффенди Капиеву. На месте памятника на проспекте Расула Гамзатова не может быть построен коммерческий объект, постановил суд. Это вторая значимая победа активистов, защищающих исторический облик Махачкалы, которые ранее спасли от застройки парк имени Ленинского комсомола, заявил адвокат Арсен Магомедов.

Как информировал "Кавказский узел", 13 ноября 2017 года Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск инициативной группы жителей города, просивших признать незаконным передачу в частную собственность участка на проспекте Гамзатова у памятника Эффенди Капиеву. Спустя месяц стало известно, что мэрия подала апелляционную жалобу на решение райсуда о возвращении участку статуса территории общего пользования.

Спорный земельный участок расположен на проспекте Гамзатова на месте памятника Эффенди Капиеву у "Детского мира". Он был выделен постановлением главы Махачкалы в 2016 году жительнице дагестанской столицы с разрешением на использование его в предпринимательских целях. На этом месте предполагалось возвести коммерческий объект. Памятник Капиеву мэрия решила перенести на другое место, объявив о намерении разбить Аллею поэтов и писателей. Истцы утверждали, что участок общего пользования не подлежит приватизации, и его застройка нарушает законодательство об охране окружающей среды.

Рассмотрение апелляционной жалобы мэрии Махачкалы состоялось в Верховном суде Дагестана 27 февраля, сообщается на сайте ВС республики. В этот же день на WhatsApp "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что Верховный суд Дагестана удовлетворил иск о сохранении памятника Капиеву на своем месте.

27 февраля на странице инициативной группы в Facebook опубликовано сообщение, на котором активисты рассказали о своей победе в Верховном суде республики. "Мы победили, я думаю, окончательно, в вопросе памятника Эффенди Капиеву, защиты его для горожан", - заявил, в частности, адвокат Арсен Магомедов.

Истцами по делу выступали активисты махачкалинского движения "Город наш" Светлана Анохина, Магомед Магомедов, Айгум Гитинов, Зайнаб Мамаева, а также адвокат Арсен Магомедов, который и представлял интересы активистов на протяжении всей судебной тяжбы. Ответчиками выступали жительница Махачкалы, которой был выделен участок у памятника, а также мэрия и комитет по управлению имуществом Махачкалы.

После того как отстояли парк, появилась идея отстаивать и другие значимые объекты

Третьим лицом на стороне истцов также выступило Агентство по охране культурного наследия Дагестана, которое помогало собирать материалы в пользу доводов инициативной группы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Магомедов. Он добавил, что на самих активистов на протяжении всего судебного процесса никакого давления со стороны чиновников не оказывалось.

Со слов Магомедова, инициативная группа возникла при отстаивании части парка Ленинского комсомола в Махачкале. "Объединились люди стихийно. После того как отстояли парк, появилась идея отстаивать и другие значимые объекты", - рассказал адвокат.

"Кавказский узел" писал, что инициативная группа в феврале 2017 года добилась отмены решения о строительстве музея "Россия - моя история" в городском парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. После обращения в суд горожан и сбора подписей против строительства занимавший на тот момент должность главы Дагестана Рамазан Абдулатипов пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

Арсен Магомедов отметил, что активисты также выступили против постройки собора в парковой зоне у озера Ак-Гель. Среди истцов - Светлана Анохина, Андрей Меламедов и Анна Горбанева. "Уже получено решение суда первой инстанции в нашу пользу", - отметил Магомедов.

Иск был удовлетворен 29 декабря 2017 года, однако решение суда еще не вступило в законную силу, поскольку на него поданы апелляционные жалобы со стороны мэрии города и Махачкалинской епархии, уточняется на сайте Ленинского райсуда города.

Напомним, что иск группы махачкалинцев, выступающих против строительства в парковой зоне у озера Ак-Гель православного собора рассматривался в Ленинском райсуде Махачкалы с 9 сентября 2017 года. По решению суда на время судебного рассмотрения запрещены работы по возведению собора. Жители Махачкалы считают, что острой необходимости в строительстве собора нет.