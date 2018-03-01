Давид Канкия. Фото Личная страница FB https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1603111659747459&set=ecnf.100001459204520&type=3&theater

01 марта 2018, 15:25

Неизвестные повредили машину координатора "Голоса" на Кубани

Изрезаны четыре шины автомобиля, заявил сегодня координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия, связав произошедшее со своей деятельностью по наблюдению за выборами.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля Давид Канкия был задержан на выходе из подъезда своего дома, на него составили протокол о неповиновении полицейским. Суд арестовал его на пять суток. Сам Канкия связал свое задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентским выборам.

Выборы президента России назначены на 18 марта. По данным ЦИК России, зарегистрированы восемь кандидатов в президенты: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

По словам Давида Канкии, порезы на шинах личного автомобиля он обнаружил сегодня утром. "Оказались испорчены все четыре шины", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Канкия также отметил, что связывает произошедшее со своей активной деятельностью по наблюдению за выборами на Кубани.

"Сегодня собирался ехать в избирательную комиссию Краснодарского края, чтобы сдать документы на регистрацию в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. До выборов 16 дней", - написал Канкия на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото порезанных шин машины.

Координатор движения "Голос" в Краснодарском крае также отметил, что в избирком он поехал на общественном транспорте и все же сдал документы.

Напомним, что краснодарские студенты ранее рассказали о нежелании идти на выборы президента России, так как среди кандидатов не видят тех, за кого хочется проголосовать. В свою очередь кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами.

Примечание:

"Краснодарские активисты потребовали освободить Давида Канкию", "Организаторы "Забастовки избирателей" в Краснодаре рассказали о массовом наборе наблюдателей на выборы", "Краснодарский активист на пикете потребовал прямых выборов мэров".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 марта 2018, 20:23

01 марта 2018, 20:02

  • Путин анонсировал открытие Крымского моста в 2018 году

    Во время сегодняшнего выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России заявил, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту откроется "через несколько месяцев". При этом тендер на выбор подрядчика, который будет обслуживать дорогу в Крым, отменен.

01 марта 2018, 19:02

  • Суд в Волгограде отклонил апелляции двух активистов

    Волгоградский облсуд оставил сегодня в силе решения о штрафах для двух задержанных на акции "Забастовка избирателей". Всего после шествия сторонников Навального с призывом бойкотировать президентские выборы оштрафованы 30 человек.

01 марта 2018, 18:14

01 марта 2018, 17:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты