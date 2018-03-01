Неизвестные повредили машину координатора "Голоса" на Кубани

01 марта 2018, 15:25

Изрезаны четыре шины автомобиля, заявил сегодня координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия, связав произошедшее со своей деятельностью по наблюдению за выборами.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля Давид Канкия был задержан на выходе из подъезда своего дома, на него составили протокол о неповиновении полицейским. Суд арестовал его на пять суток. Сам Канкия связал свое задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентским выборам.

Выборы президента России назначены на 18 марта. По данным ЦИК России, зарегистрированы восемь кандидатов в президенты: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

По словам Давида Канкии, порезы на шинах личного автомобиля он обнаружил сегодня утром. "Оказались испорчены все четыре шины", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Канкия также отметил, что связывает произошедшее со своей активной деятельностью по наблюдению за выборами на Кубани.

"Сегодня собирался ехать в избирательную комиссию Краснодарского края, чтобы сдать документы на регистрацию в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. До выборов 16 дней", - написал Канкия на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав фото порезанных шин машины.

Координатор движения "Голос" в Краснодарском крае также отметил, что в избирком он поехал на общественном транспорте и все же сдал документы.

Напомним, что краснодарские студенты ранее рассказали о нежелании идти на выборы президента России, так как среди кандидатов не видят тех, за кого хочется проголосовать. В свою очередь кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами.