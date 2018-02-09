Давид Канкия. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

09 февраля 2018, 15:07

Краснодарский активист "Голоса" арестован на 5 суток

Суд признал координатора движения «Голос» в Краснодарском крае Давида Канкию виновным в неповиновении полиции. Заседание прошло без адвоката активиста.

Как писал "Кавказский узел", Давид Канкия был задержан сегодня на выходе из подъезда своего дома и составили протокол о неповиновении их распоряжениям. Активист связал задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентских выборам.

Октябрьский районный суд признал Давида Канкия виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и арестовал его на 5 суток.

«Ни одного ходатайства не было удовлетворено», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Давид Канкия.

По словам активиста, он ходатайствовал перед судом о просмотре видео задержания сотрудниками уголовного розыска, но судья отказался смотреть видео.

«Там четко видно, что я не оказываю сопротивления, предъявляю документы, общаюсь спокойно и вежливо. Соглашаюсь проехать в отдел», - отметил Канкия.

По словам активиста, когда его доставили в отдел полиции, сотрудников уголовного розыска, которые задерживали его, он больше не видел.

«Про ориентировку, которая якобы была на мою машину, никто не вспомнил», - сообщил Канкия.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что его не допускали к задержанному более часа, а судебное заседание в Октябрьском районном суде провели без участия адвоката.

Напомним, 28 января Давид Канкия принял участие в акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которой призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов.

Примечание:

"Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей"", "Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале", "Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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