Краснодарский активист обвинен в неподчинении силовикам

09 февраля 2018, 13:56

Полицейские сегодня задержали в Краснодаре координатора движения "Голос" Давида Канкию и составили протокол о неповиновении их распоряжениям. Активист связал задержание с работой "Голоса" по подготовке наблюдателей к президентских выборам.

Координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия был задержан сегодня на выходе из подъезда своего дома, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам активист.

"Сотрудники уголовного розыска сказали, что есть какая-то ориентировка на мою машину, вызвали сотрудников ППС. Они составили протокол о доставлении в отдел", - рассказал Канкия. При этом, по словам активиста, ему сообщили, что он подозревается "в каком-то преступлении".

После того, как Канкия был доставлен в отдел полиции, правоохранители составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), рассказал он.

По версии активиста, во время задержания он не оказывал никакого сопротивления, не грубил сотрудникам полиции и "спокойно сел в машину ППС". Свое задержание Канкия связал с работой по подготовке независимых наблюдателей на выборах. "Завтра публичная лекция про выборы. Хотят сорвать", - прокомментировал Давид Канкия.

Он уточнил, что судебное заседание по его делу назначено на 10 февраля в Октябрьском райсуде Краснодара, адвоката к нему "не пускают".

Информация о задержании активиста не опубликована, по состоянию на 13.56 мск, на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, что 28 января Давид Канкия принял участие в акции в поддержку "Забастовки избирателей", участники которой призвали к бойкоту предстоящих президентских выборов. В своем выступлении на митинге Канкия заявил, что движение "Голос" никого из кандидатов в президенты не поддерживает, а выступает за честные выборы.