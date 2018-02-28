Разрушенные дома в Махачкале. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

28 февраля 2018, 19:04

Прокуратура потребовала устранить угрозу жителям домов в Махачкале

К обрушению общей стены частных домов в Махачкале, расположенных на краю строительного котлована, привели допущенные застройщиком нарушения, заявила сегодня прокуратура. Ведомство потребовало от строительной компании обезопасить эти дома.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля при разрушении общей стены трех домов на улице Даниялова в Махачкале никто не пострадал, однако жители этих и трех соседних домов были эвакуированы. Они разместились в гостинице и у родственников. Причиной разрушения власти города назвали нарушения при строительстве многоэтажного дома по соседству - по информации мэрии, застройщик знал о нарушениях, но не устранил их. Жильцам обещано, что разрушенная стена будет восстановлена за неделю, застройщик также обязался возместить им материальный ущерб, сообщили в администрации Махачкалы.

Разрушившиеся дома были построены еще в 1930-х годах, в 2011 году их признали аварийными. Жильцы были предупреждены об опасности, но отказались переезжать в новое жилье, предоставленное государством, заявили в администрации города. Сами жильцы пояснили, что их не устраивает жилье, предложенное властями.

По итогам прокурорской проверки против компании, которая ведет строительство многоэтажного дома на улице Даниялова в Махачкале, возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Кроме того, прокуратура через Советский райсуд Махачкалы потребовала у застройщика устранить угрозу жителям домов, расположенных на краю котлована.

Также прокуратура взяла под свой контроль ход доследственной проверки, которая должна дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за контроль при строительстве в Махачкале, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Напомним, что та же стена над котлованом уже обрушивалась 19 ноября 2014 года. Застройщика признали виновным в этом и обязали восстановить обрушенную стену, компенсировать жильцам ущерб, а также оплатить им аренду временного жилья.

Примечание:

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