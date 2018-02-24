Мужчина в наручниках. Фото © Sputnik / Anar Mustafayev https://ru.sputnik.az/incidents/20180220/414125415/byvshij-zek-avtomat-zaderzhan-baku.html

24 февраля 2018, 23:52

Брат активиста Садыглы арестован в Баку

В Азербайджане полиция задержала брата проживающего в Европе активиста Турада Садыглы Эльгиза. Суд назначил Эльгизу Садыглы административный арест на 30 суток. 

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты Турал Садыглы и Ордухан Темирхан, живущие в Европе, сообщили о задержаниях вечером 18 февраля их родственников в Азербайджане. Ордухан Темирхан сообщил, что трое его племянников - Эльнар Алиев, Турал Алиев и Сабухи Зейналов - были задержаны, после чего арестованы. В тот же день в Баку был задержан отец проживающего в Германии активиста Турала Садыглы Аловсат Садыглы. Он был освобожден 19 февраля и заявил, что в полиции от него потребовали прекращения политической деятельности сына. 

Отец Турала Садыглы Аловсат Садыглы рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что с 18 февраля за их домом было установлено наблюдение полиции, представители которой искали его второго сына - Эльгиза.

«С прошлого воскресенья вокруг нашего дома были сосредоточены несколько машин полиции и лица в штатском. Еще тогда следователь полиции явился к нам и сказал, что ищет Эльгиза для оформления каких-то формальностей, связанных с завершением его условного наказания. Эльгиз несколько дней находился в другом месте. Тогда вечером меня забрали в полицию и стали предъявлять претензии в связи с политической деятельностью и постами в социальных сетях моего проживающего в Германии сына Турала. Утром меня отпустили. И вот вчера днем (23 февраля, - прим. "Кавказского узла") Эльгиза задержали люди в штатском на территории Насиминского района Баку», - сказал Аловсат Садыглы.

По его отца, позднее Эльгиза доставили в Сабунчинское районное управление полиции. «Нам никакой информации не предоставляли. Мы обратились на горячую линию - 102 - МВД. И только сегодня узнали, что еще вчера Сабунчинский районный суд приговорил Эльгиза к административному аресту сроком на 30 суток», - сказал он. 

Отец арестованного не знает, где содержится его сын. «В Сабунчинской полиции сегодня нам сказали, что Эльгиз находится в пункте содержания арестованных в административном порядке в Бинагадинском районе Баку. Но там нам заявили, что такого человека у них нет», - отметил Аловсат Садыглы.

При этом родителям не сообщили, за какое конкретно правонарушение арестован Эльгиз. Его отец считает, что сына преследуют из-за политической деятельности его брата Турала. «Эльгиза из-за Турала уже однажды - три года назад - арестовывали. Но ведь Эльгиз не в ответе за брата. Он вообще не интересуется политикой», - сказал Садыглы-старший. 

Ранее "Кавказский узел" также писал, что экс-член партии "Мусават", редактор портала "Свободное слово" Аловсат Садыглы и его сын Эльгиз Садыглы были задержаны 13 февраля 2015 года в Азербайджане по подозрению в неповиновении сотрудникам полиции и хранении наркотиков. Однако 14 февраля суд не признал Аловсата Садыглы виновным и освободил его из-под стражи. В качестве меры пресечения для Эльгиза Садыглы суд избрал содержание под стражей. Защита обжаловала решение об аресте Эльгиза, и он был помещен по домашний арест.

Эльгизу Садыглы было предъявлено обвинение по статье 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления). Впоследствии он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

В Сабунчинском районном суде дежурный подтвердил "Кавказскому узлу", что Эльгиз Садыглы арестован на 30 суток. Однако информации о том, что именно вменяется арестованному, предоставить не смог. Получить информацию в пресс-службе МВД пока не удалось в связи с выходным днем.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"HRW: ситуация с защитой прав человека в Азербайджане ухудшилась", "Азербайджанский политэмигрант заявил о преследовании своих родных", "Правозащитники заявили об усилении преследования оппозиционеров в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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