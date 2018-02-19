Сотрудник полиции надевает наручники на задержанного. Фото © Sputnik / Murad Orujov https://ru.sputnik.az/incidents/20180206/413930906/Iran-ubijstvo-zaderzhan-zek-rozysk-rossija.html

19 февраля 2018, 17:37

Родственники блогера Темирхана арестованы в Азербайджане

Двое племянников активиста и видеоблогера Ордухана Темирхана, живущего в Нидерландах, приговорены к 30 суткам административного ареста. Местонахождение еще одного задержанного родственника Темирхана пока не установлено.

"Кавказский узел" информировал, что азербайджанские активисты Турал Садыглы и Ордухан Темирхан, живущие в Европе, сообщили о задержаниях вечером 18 февраля своих родственников в Азербайджане. Ордухан Темирхан сообщил, что трое его племянников - Эльнар Алиев, Турал Алиев и Сабухи Зейналов - были задержаны в последние два дня и место их содержания неизвестно. 

Год назад, в феврале 2017 года, полиция задержала 12 родственников, в том числе двухлетнюю племянницу Ордухана Темирхана. На следующий день были освобождены все, кроме старшего брата Темирхана и племянника активиста Сабухи Зейналова - их приговорили к 30-дневному аресту по обвинению в неподчинении полиции.

Племянники Ордухана Темирхана Сабухи Зейналов и Турал Алиев получили по 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции, сообщил адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Садыгова, родные задержанных только сегодня привлекли его к их защите. "Мне удалось выяснить, что сегодня же Наримановский районный суд Баку принял решения в отношении Сабухи Зейналова и Турала Алиева об аресте каждого на 30 суток. Им вменили действия, предусмотренные статьей 535.1 КоАП, то есть неподчинение законным требованиям полиции. Детали пока неизвестны", - сказал Садыгов.

Адвокат отметил, что пока не смог встретиться с подзащитными. "Наверное, после встречи с арестованными у меня будет полная информация. То, что их лишили возможности связаться с родными после задержания и пригласить адвоката по выбору, это нарушение закона. Защита подаст апелляцию", - добавил Садыгов.

Адвокат отметил, что вместе с Туралом Алиевым 17 февраля был задержан еще один племянник Темирхана, Эльнар Алиев, но о его судьбе информации пока нет. Адвокат обратился на горячую линию "102" МВД, чтобы узнать, где он содержится.

Сам Темирхан пояснил, что все его задержанные племянники – сыновья трех его сестер. Он отметил, что Сабухи Зейналова уже во второй раз арестовали из-за его политической деятельности.

"Из каждой семьи моих родных забрали по одному сыну, чтобы увеличить масштабы репрессий. Мои родственники не в ответе за меня, я с ними десять лет не общаюсь. Мы с новой силой будем проводить кампании в Европе для привлечения внимания к попранию прав человека в Азербайджане. Лозунг нашей борьбы - "Нет диктатуре!", - заявил Темирхан корреспонденту "Кавказского узла".

Новая волна давления на родственников политэмигрантов в Азербайджане связана с началом избирательной кампании по внеочередным выборам президента страны, считает глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев. "Политэмигранты провели серию акций протеста в Европе с целью привлечь внимание к отсутствию в стране условий для демократических выборов", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Огтай Гюльалыев.

В Наримановском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Турала Алиева и Сабухи Зейналова на 30 суток. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"HRW: ситуация с защитой прав человека в Азербайджане ухудшилась", "Азербайджанский политэмигрант заявил о преследовании своих родных", "Правозащитники заявили об усилении преследования оппозиционеров в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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