Родственники блогера Темирхана арестованы в Азербайджане

19 февраля 2018, 17:37

Двое племянников активиста и видеоблогера Ордухана Темирхана, живущего в Нидерландах, приговорены к 30 суткам административного ареста. Местонахождение еще одного задержанного родственника Темирхана пока не установлено.

"Кавказский узел" информировал, что азербайджанские активисты Турал Садыглы и Ордухан Темирхан, живущие в Европе, сообщили о задержаниях вечером 18 февраля своих родственников в Азербайджане. Ордухан Темирхан сообщил, что трое его племянников - Эльнар Алиев, Турал Алиев и Сабухи Зейналов - были задержаны в последние два дня и место их содержания неизвестно.

Племянники Ордухана Темирхана Сабухи Зейналов и Турал Алиев получили по 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции, сообщил адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Садыгова, родные задержанных только сегодня привлекли его к их защите. "Мне удалось выяснить, что сегодня же Наримановский районный суд Баку принял решения в отношении Сабухи Зейналова и Турала Алиева об аресте каждого на 30 суток. Им вменили действия, предусмотренные статьей 535.1 КоАП, то есть неподчинение законным требованиям полиции. Детали пока неизвестны", - сказал Садыгов.

Адвокат отметил, что пока не смог встретиться с подзащитными. "Наверное, после встречи с арестованными у меня будет полная информация. То, что их лишили возможности связаться с родными после задержания и пригласить адвоката по выбору, это нарушение закона. Защита подаст апелляцию", - добавил Садыгов.

Адвокат отметил, что вместе с Туралом Алиевым 17 февраля был задержан еще один племянник Темирхана, Эльнар Алиев, но о его судьбе информации пока нет. Адвокат обратился на горячую линию "102" МВД, чтобы узнать, где он содержится.

Сам Темирхан пояснил, что все его задержанные племянники – сыновья трех его сестер. Он отметил, что Сабухи Зейналова уже во второй раз арестовали из-за его политической деятельности.

"Из каждой семьи моих родных забрали по одному сыну, чтобы увеличить масштабы репрессий. Мои родственники не в ответе за меня, я с ними десять лет не общаюсь. Мы с новой силой будем проводить кампании в Европе для привлечения внимания к попранию прав человека в Азербайджане. Лозунг нашей борьбы - "Нет диктатуре!", - заявил Темирхан корреспонденту "Кавказского узла".

Новая волна давления на родственников политэмигрантов в Азербайджане связана с началом избирательной кампании по внеочередным выборам президента страны, считает глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев. "Политэмигранты провели серию акций протеста в Европе с целью привлечь внимание к отсутствию в стране условий для демократических выборов", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" Огтай Гюльалыев.

В Наримановском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Турала Алиева и Сабухи Зейналова на 30 суток. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".