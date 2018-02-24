Пограничный столб на границе с Латвией. Фото Романа Нуриева для "Кавказского узла".

24 февраля 2018, 04:20

Латвия запретила въезд в страну Кадырову

Запрет на въезд в Латвию введен также для ряда силовиков и чиновников из окружения главы Чечни. 

Как сообщал "Кавказский узел", в 2013 году стало известно о включении Рамзана Кадырова в закрытую, секретную часть принятого США "списка Магнитского", который предусматривал визовые санкции. В декабре 2017 года Минфин США внес Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.

"Закон Магнитского", первоначально принятый против тех, кого США считают ответственными за гибель в заключении юриста Сергея Магнитского, был расширен в декабре 2016 года. "Глобальный закон Магнитского" создает последствия для коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека в любой стране по всему миру, лишая их права на въезд в Соединенные Штаты и доступа к американским финансовым учреждениям.

Чеченские политики и силовики были внесены в латвийский "список Магнитского", который был утвержден Сеймом государства, информирует "Медуза".

В частности, запрет на въезд в страну введен для спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудинова, начальника полиции Аргуна Аюба Катаева, бывшего помощника главы республики Умара Сагаипова и уроженца Чечни Казбека Дукузова, подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова.

О введении санкций в отношении Кадырова летом 2014 года заявили ЕвросоюзШвейцария и Канада. В ответ на санкции Кадыров создал собственный санкционный список, запретив въезд в Чечню пяти представителям США и Евросоюза. В январе 2018 года санкции против Кадырова и лиц из его окружения ввела также Литва.

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"США ввели санкции против главы отдела полиции в Чечне", "Facebook назвал причину блокировки аккаунтов Кадырова", "Американские санкции закрепили лояльность Кадырова Кремлю".

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