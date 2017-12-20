Рамзан Кадыров (слева). Фото: Juerg Vollmer https://ru.wikipedia.org

20 декабря 2017, 20:47

США включили Кадырова в санкционный список

Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" Рамзана Кадырова, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году издание New York Times сообщило о включении главы Чечни Рамзана Кадырова в закрытую, секретную часть "списка Магнитского". Закрытый список предусматривает лишь визовые санкции, пояснял источник в Госдепе США.

"Закон Магнитского", ранее рассчитанный на применение против тех, кого США считают ответственными за гибель в заключении юриста Сергея Магнитского, был расширен в декабре 2016 года. "Глобальный закон Магнитского" создает последствия для коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека в любой стране по всему миру, лишая их права на въезд в Соединенные Штаты и доступа к американским финансовым учреждениям.

Минфин США внес в санкционный "список Магнитского" пятерых граждан России, в том числе главу Чечни. Власти США считают Кадырова "ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека", отмечается в сообщении ведомства.

"Как глава Чечни Рамзан Кадыров контролирует административный ресурс, который участвует в исчезновениях и внесудебных расправах", – говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Минфина США.

При этом в сообщении упоминается об убийстве в России одного из политических оппонентов Кадырова. Фамилия убитого оппонента главы Чечни в сообщении не приводится. Однако можно предположить, что речь идет о Борисе Немцове. У политика сложились напряженные отношения с Рамзаном Кадыровым еще с начала 2000-х годов, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Чеченский след в убийстве Немцова".

Напомним, что о введении санкций в отношении Рамзана Кадырова летом 2014 года заявили Евросоюз, Швейцария и Канада. В ответ на санкции Рамзан Кадыров создал собственный санкционный список, запретив въезд в Чечню пяти представителям США и ЕС.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

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