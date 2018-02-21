Багдад, Ирак. Фото: REUTERS/Ahmed Saad

21 февраля 2018, 20:52

Внука жителя Дагестана доставили из Ирака в Россию

Представитель парламента Чечни в Совете федерации привез из багдадского приюта дагестанского мальчика, родители которого погибли в Ираке. Дед ребенка Ахмед Абдулаев просил власти помочь вернуть двух внуков, но младшего разыскать не удалось.

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестан Ахмед Абдулаев через социальные сети попросил президента России и главу Чечни помочь с возвращением на родину двух детей своей дочери и ее мужа, погибших в Ираке. 20 февраля власти Чечни анонсировали возвращение в Россию старшего внука, который около пяти месяцев находился в багдадском приюте.

Самолет с Зейдом приземлился сегодня в московском аэропорту Внуково, сообщает НТВ.

Мальчика сегодня же передадут в Грозном дедушке и бабушке, сообщил член Совета федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, который сопровождает ребенка. Во время авиаудара мальчик лишился пальца левой руки, сообщил Сабсаби. Он отметил, что сегодня утром Зейд заговорил, хотя ранее, по словам воспитателей приюта, общался лишь жестами.

"Это один из тех немногих детей, которого можно считать участником военного конфликта в Ираке. В ходе западной авиабомбардировки мать, вероятнее всего, погибла, отец погиб еще раньше – где-то в конце 2016 года", - уточнил Сабсаби.

По словам Зияда Сабсаби, младшего брата Зейда, Абубакра, в приюте не оказалось, его поиски продолжаются, информирует РИА "Новости".

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на  специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата", а материалы о возвращении россиян с Ближнего Востока - на странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалом "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей", "Жители Чечни и Дагестана попросили правозащитников помочь вернуть детей из Ирака".

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