21 февраля 2018, 12:11

МИД Франции раскритиковал слова Алиева об исторических землях Азербайджана

Внешнеполитическое ведомство Франции сегодня призвало стороны карабахского конфликта избегать заявлений, которые могут усилить напряженность в регионе.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля Ильхам Алиев призвал азербайджанцев вернуться на исторические земли, в числе которых назвал Ереван. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов счел это предъявлением территориальных претензий, которые назвал несостоятельными.

МИД Франции призвал власти Азербайджана воздерживаться от действий, которые могут усилить напряженность между Арменией и Азербайджаном, уточнив, что Франция продолжает сохранять приверженность поиску решения карабахского конфликта с помощью переговоров, сообщает сегодня Panarmenian.net.

"Мы настоятельно призываем стороны [карабахского] конфликта добросовестно работать в этом направлении, в частности, воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут усугубить напряженность", - цитирует заявление министерства издание.

Франция "очень хорошо знает о том, что главной причиной напряженности в регионе является продолжение военной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении", - прокомментировал сегодня заявление МИД Франции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводит Trend.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году".

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