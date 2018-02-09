Власти Армении возмутились словами Алиева об исторических землях Азербайджана

09 февраля 2018, 16:51

Ильхам Алиев призвал азербайджанцев вернуться на исторические земли, в числе которых назвал Ереван. Вице-спикер парламента Армении счел это предъявлением территориальных претензий и назвал их несостоятельными.

"Эривань является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться",- заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан", состоявшемся 8 февраля.

Алиев выразил радость в связи с тем, что пишутся научные труды, снимаются фильмы и проводятся выставки, в которых территория Эриванского ханства и другие территории современной Армении названа историческими землями Азербайджана. "Об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир", - заявил он, призвав популяризировать эту информацию за пределами страны, сообщает Minval.az.

Эриванское ханство было основано иранским шахом в 1604 году, в XIX веке оно вошло в состав России. Столица ханства, Эривань, является теперь столицей Армении, говорится в справке "Эриванское ханство", размещенной на "Кавказском узле". С историей Еревана можно ознакомиться в другом материале раздела "Справочник" - "Ереван".

"В XXI веке президент одной страны выступает с территориальными претензиями в отношении другой страны", - прокомментировал слова Алиева вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов. Он назвал их несостоятельными с исторической точки зрения, передает сегодня "Интерфакс".