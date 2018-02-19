20 февраля объявлено в Кизляре днем траура

19 февраля 2018, 19:31

Власти Кизляра объявили 20 февраля днем траура по погибшим при стрельбе на праздновании Масленицы.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять человек. Четверо раненых остаются в больнице. Убит был и сам стрелок, позднее он был опознан как 22-летний Халил Халилов.

Источники назвали Халила Халилова участником "спящей ячейки" ИГ*, позднее сама террористическая организация взяла ответственность за это нападение. Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с ИГ*, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Общегородской траур по погибшим при стрельбе возле православного храма в Кизляре объявлен во вторник, 20 февраля. Соответствующее постановление подписал мэр Кизляра Александр Шувалов.

"Объявить 20 февраля 2018 года днем траура по погибшим в Кизляре. В день траура на территории города приспустить государственные флаги Российской Федерации и флаги Дагестана", - говорится в документе, размещенном на сайте мэрии Кизляра.



20 февраля в городском Свято-Георгиевском соборе пройдет поминальная служба, а также отпевание погибших, которые будут похоронены на прихрамовой территории. Учреждениям культуры, образования и телестудиям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей, происходящих в Дагестане.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.