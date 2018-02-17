Антинаркотическая кампания в Чечне затронула владельцев аптек

17 февраля 2018, 19:21

Сотрудники наркоконтроля подключились к проверкам аптек в Грозном. Наркополицейские выискивают запрещенные к продаже препараты и любые нарушения, рассказали владельцы и работники аптек.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября жители Чечни сообщали о массовых задержаниях молодых людей, подозреваемых в употреблении наркотических и психотропных веществ, а в ноябре телеканал "Грозный" показал сюжет с осуждением жителей Чечни, участвовавших в вечеринке с "аптечными наркотиками" в Пятигорске.

Еще в октябре 2016 года Рамзан Кадыров заявил о выселении из Чечни торговцев наркотиками и их семей, а "Новая газета" распространила фрагмент аудиозаписи выступления Кадырова, когда он, по версии издания, пригрозил расстреливать наркоманов.

За два дня рейдов по аптекам Грозного и Аргуна сотрудники управления наркоконтроля МВД Чечни выявили десятки нарушений, заявили в республиканском МВД. По информации жителей Чечни, проверки аптек сотрудниками наркоконтроля прошли 14 и 15 февраля.

Наркополицейские проверяли наличие у владельцев аптек специальных лицензий, соблюдение правил реализации лекарственных препаратов, а также наличие у работников аптек специального образования. Профилактическую беседу с владельцами аптек, где были выявлены нарушения, провел начальник республиканского управления наркоконтроля Гайрбек Делимханов, говорится в сообщении, опубликованном 15 февраля на сайте республиканского МВД.

"Всего в ходе проверок аптек было выявлено более 20 серьезных нарушений. Владельцам аптек дано время на устранение нарушений и вынесено предупреждение о том, что в следующий раз им придется отвечать по всей строгости закона", - рассказал представитель МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Владельцы и работники аптек отмечают, что их деятельность находится под постоянным жестким контролем правоохранителей. "Нас и прокуратура проверяет, и полиция, и Минздрав, и Росздравнадзор, и санэпидемстанция, и еще Бог весть кто. Практически ни один месяц не обходится без проверок, а теперь еще и наркополиция занялась рейдами. Ищут запрещенные к продаже препараты, проверяют лицензии и дипломы у работников, это ужас", - пожаловалась владелица одной из аптек Мадина корреспонденту "Кавказского узла".

"Нас проверяли 14 февраля. Я ненадолго отошла по делам и попросила девочку из соседнего модуля посидеть вместо меня, а тут нагрянула проверка. Предъявили, что работник, мол, отпускает лекарства, не имея фармацевтического образования, пришлось долго объясняться. Соседнюю аптеку временно закрыли, там что-то было не в порядке с лицензией. Тех, кто работал без лицензий, потом вызывали в МВД, там была встреча с руководителем наркоконтроля", - рассказала предпринимательница Зара корреспонденту "Кавказского узла".

Работница грозненской аптеки Хава отметила, что периодически в ее аптеку заглядывают "агенты". "Наркополицейских больше интересуют так называемые "аптечные наркоманы". Время от времени подсылают к нам своих "клиентов", которые просят продать им какой-либо сильнодействующий препарат без рецепта. Конечно, такие лекарства мы без рецепта врача не отпускаем, ведь проблемы никому не нужны. Мы уже наловчились узнавать "подставных" покупателей - они выпрашивают лекарства чересчур уж назойливо", - рассказала Хава корреспонденту "Кавказского узла".

С августа 2017 года в Чечне действует созданный по указанию властей оперативный штаб противодействия распространению наркомании, который курирует руководитель секретариата главы Чечни Аламбек Ясаев.

7 февраля в новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором власти рапортовали о снижении числа наркозависимых в 2017 году на 14% по сравнению с 2016 годом. В этом сюжете утверждалось, что практически все каналы поступления психотропных веществ в регион перекрыты, поэтому "аптечные наркоманы" в поисках сильнодействующих средств выезжают за пределы республики, однако и там их находят и задерживают чеченские силовики. До этого в МВД Чечни проинформировали, что с август 2017 года по конец января 2018 года в республике было возбуждено более тысячи уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков.