РБК: у ФСБ есть новые данные о нарушениях чиновников в Дагестане

13 февраля 2018, 16:55

У ФСБ достаточно материалов для возбуждения новых уголовных дел в отношении дагестанских чиновников, сообщил сегодня РБК со ссылкой на справку ФСБ, на источники в правоохранительных органах и правительстве Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля и отправлены в Москву. 6 февраля Басманный суд Москвы арестовал всех четверых до 5 апреля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей. Сами они вину не признают.

10 февраля генпрокурор Юрий Чайка во время визита в Дагестан поручил подчиненным проверить расходы республиканских чиновников и законность возведения их домов. До этого Следственный комитет обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах арестованных дагестанских чиновников. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты указали на запоздалость заявления Чайки.

В справке ФСБ речь идет о восьми эпизодах коррупционных преступлений. Подлинность документа подтвердили источники в правоохранительных органах и правительстве Дагестана. Нового главу республики Владимира Васильева ознакомили с этим документом сразу после того, как он в октябре приступил к своим обязанностям, пишет сегодня РБК в статье "В справке ФСБ о Дагестане оказались "близкие связи" Абдулатипова".

По данным издания, справка ФСБ во многом базируется на показаниях руководителя одного из госучреждений в Дагестане. В статье РБК называются как имена чиновников, так и связанных с ними предпринимателей.

Согласно документу, на который ссылается агентство, через это учреждение "проходили все республиканские госзаказы на строительство и реконструкцию", а "назначение руководителя этой организации лоббировал крупный чиновник", который, по данным издания, называется в справке "близкой связью" бывшего главы Дагестана".

В статье отмечается, что одним из условий директорства "были пятипроцентные откаты" и то, что все подрядчики учреждения должны были открывать счета в определенном банке.

Издание приводит примеры нарушений в Дагестане, в частности ремонт дорог к домам чиновников в 2013 году при въезде в Каспийск. "Работы провели без всякого конкурса, сметы и госконтракта, а 20 млн руб. на них взяли из средств на другие госзаказы", - отмечается в статье со ссылкой на материалы ФСБ.

По данным издания, был проведен "формальный аукцион", который "выиграли подконтрольные властям фирмы-однодневки, а деньги, выделенные на уже давно выполненный ремонт из резервного фонда Дагестана, были похищены".

Еще одним эпизодом стало, по информации РБК, "получение бюджетных денег на строительство "объекта инженерной инфраструктуры" с автотрассой и ветвью железной дороги". "Проект "подогнали" под федеральную целевую программу "Юг России", преследующую совсем другие цели. В итоге на стройку из федерального бюджета были выделены субсидии общей суммой около 219,9 млн рублей. По данным расследования, по меньшей мере 57 млн из них чиновники вывели и поделили между собой", - подчеркивается в статье.

Агентство отмечает, что пока обвинение дагестанским чиновникам предъявлено по трем эпизодам мошенничества на общую сумму 95,8 млн рублей.

Следствию не удалось собрать доказательства вины дагестанских чиновников по большинству изложенных в материалах ФСБ фактов, поэтому обвинения предъявлены лишь по трем эпизодам, заявил адвокат Руслан Сулейманов. "Да и обвинение тоже жидкое. Как юристы мы версию следствия считаем необоснованной и незаконной. Все это дело вызывает большие сомнения", - приводятся в статье слова юриста.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.