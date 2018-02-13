Глава Ингушетии призвал сдаться пособников боевиков

13 февраля 2018, 13:04

Юнус-Бек Евкуров после КТО в Назрановском районе распорядился ужесточить проверки муниципалитетов, а также прибывающих в регион пассажиров и их багажа. Пособникам убитых в спецоперации обещано снисхождение в случае добровольной явки, сообщила пресс-служба главы Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля в ходе контртеррористической операции в Назрановском районе были убиты два предполагаемых боевика. Убитые опознаны как уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев.

По утверждению силовиков, боевики были блокированы утром 11 февраля в лесу близ села Али-Юрт. В ответ на предложение сдаться мужчины начали стрелять из автоматов и были убиты, сообщил Национальный антитеррористический комитет. По данным НАК, один из убитых находился в федеральном розыске по делу об участии в боевых действиях в Сирии.

Глава Ингушетии призвал всех, кто контактировал с убитыми в спецоперации, добровольно явиться в органы правопорядка, Совет безопасности или адаптационную комиссию. "Им будет оказано значительное снисхождение в рамках закона", - цитирует сегодня пресс-службу Евкурова РИА "Новости".

Секретарь Совета безопасности республики Ахмед Дзейтов проинформировал, что в день спецоперации провел сход жителей сел Сурхахи и Али-Юрт. Местное население предупредили об уголовной ответственности за пособничество, если такое имело место быть, сказал он.

Глава Ингушетии поручил провести профилактические мероприятия с участием общественных организаций. "Общественные собрания нужно проводить с обязательным привлечением родственников тех, кто создает проблемы в селах, городах и республике. Местные власти и участковые уполномоченные полиции, как правило, знают такие семьи, но профилактическую работу с ними ведут на недостаточном уровне", - заявил Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров поручил Совету безопасности усилить контроль в республике после КТО

Глава Ингушетии также поручил секретарю Совета безопасности республики проконтролировать проверку территорий "на предмет подозрительной активности".

Руководители муниципальных образований, согласно поручению Евкурова, должны ежемесячно проверять вверенные им территории в радиусе 1,5 км, говорится в сообщении, опубликованном 12 февраля на сайте правительства Ингушетии.

Кроме того, власти Ингушетии для предотвращения терактов будут более тщательно проверять прибывающих в регион пассажиров и багаж.

"Необходимо более тщательно проверять все грузы, а также документы пассажиров", - заявил Евкуров.

Проверки планируется ужесточить на междугородних железнодорожных и автобусных рейсах, передает со ссылкой на представителя правительства республики "Интерфакс".

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