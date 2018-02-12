Житель Ингушетии заподозрен в боях на стороне боевиков в Сирии

12 февраля 2018, 20:14

40-летний житель Ингушетии находится в Сирии с 2013 года, где участвует в боях против правительственной армии и прошел подготовку в лагере боевиков, сообщили следователи.

По данным следствия, с 2013 года подозреваемый, находясь на территории Сирии, принимает участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, заявили в Следственном комитете России.

Кроме того, как полагают следователи, с сентября по октябрь 2015 года подозреваемый обучался в лагере по подготовке боевиков в Сирии.

В отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сообщается сегодня на сайте СКР.

"Кавказский узел" ранее писал об участии жителей Ингушетии в сирийском конфликте на стороне боевиков. По данным республиканского МВД на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину. В мае 2017 года глава Ингушетии сообщил, что к мирной жизни вернулись пятеро из семи жителей республики.