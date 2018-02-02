Евкуров рассказал о мотивах переименования комиссии по адаптации боевиков

02 февраля 2018, 07:59

Случаи обращения в комиссию по адаптации боевиков участников вооруженного подполья стали реже, тогда как все чаще поступают обращения по криминальным делам, поэтому возникла необходимость переименовать комиссию, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Как писал "Кавказский узел", комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни жителей Ингушетии, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, работает в республике с 2011 года. Правозащитники назвали работу комиссии альтернативным методом борьбы с подпольем. В феврале 2017 года в Ингушетии был создан общественный совет для оказания психологической и правовой поддержки членам семей боевиков, помощи им в трудоустройстве и получении образования.

"Комиссия по адаптации боевиков, созданная в Ингушетии в 2011 году, в последнее время стала реже рассматривать дела бывших участников бандподполья в связи со стабилизацией оперативной обстановки", - приводит слова Евкурова его пресс-служба.

По словам Евкурова, все чаще в комиссию стали обращаться люди, пожелавшие прекратить не только террористическую и экстремистскую, а любую преступную деятельность, поэтому возникла необходимость переименовать комиссию, говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства Ингушетии.

"Мы все реже рассматриваем дела людей из бандподполья. Сейчас в комиссию уже обращаются в основном по другим криминальным делам все, кто попал в поле зрения органов правопорядка", – сказал Юнус-Бек Евкуров на заседании адаптационной комиссии 1 февраля.

В ходе заседания было рассмотрено четыре заявления о содействии в адаптации к мирной жизни и смягчении наказания с учетом добровольной явки с повинной и чистосердечного раскаяния. В комиссию также обратились лица, приговоренные к лишению свободу, попросив ходатайствовать перед судом о смягчении уголовной ответственности. Были приглашены и выслушаны родители подследственных и осужденных. Члены комиссии выразили свою точку зрения и по каждому заявлению приняли решение, рассказали в пресс-службе главы Ингушетии.

Решения, принятые комиссией, не уточняются. Также не сообщается, как точно будет называться комиссия.

"Кавказский узел" писал об участии жителей Ингушетии в сирийском конфликте на стороне боевиков. По данным ингушского МВД на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину. В мае 2017 года глава Ингушетии сообщил, что к мирной жизни вернулись пятеро из семи жителей республики. Те, кто вернулся в республику, получат возможность начать мирную жизнь, пообещал Евкуров.