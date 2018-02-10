Представители ОНК рассказали о состоянии братьев Курбановых

10 февраля 2018, 01:11

Члены ОНК Дагестана посетили в махачкалинском изоляторе Исмаила и Мухтара Курбановых, которых родственники объявили похищенными 6 февраля. У братьев нет претензий к условиям содержания, но они в подавленном состоянии, рассказали члены комиссии.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. Братья, по словам отца, пропали днем 6 февраля в селе Дружба Каякентского района республики. 8 февраля родственники молодых людей подали в прокуратуру заявление о похищении и выяснили, что братья находятся в одном из махачкалинских отделов полиции.

Член ОНК Дагестана рассказал "Кавказскому узлу", что братья заподозрены в незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). По словам отца братьев, Микаила Курбанова, его сыновей подозревают в причастности к сирийским боевикам.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и Баграт Гаджиев посетили братьев Курбановых в изоляторе вечером 9 февраля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Вчера [8 февраля] в РОВД мы полностью не осмотрели братьев Курбановых, но на видимых частях тела у них не было следов пыток и побоев. Тем не менее их отец был уверен, что их пытали, поэтому сегодня [9 февраля] в изоляторе мы полностью осмотрели братьев. Никаких следов пыток или еще каких-то внешних воздействий мы не обнаружили", - рассказал Шамиль Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хадулаева, Исмаил и Мухтар Курбановы не высказали никаких жалоб, однако находились в подавленном состоянии и "раскаивались в том, что им инкриминируют".

9 февраля стало известно, что братья Курбановы отказались от услуг нанятого их отцом адвоката, а младший из них, Мухтар, готов дать признательные показания. По информации отца, братьям вменяют участие в боевых действиях в Сирии в тот период, когда они учились в Египте. Отец убежден, что его сыновья не имеют отношения к боевикам и что их пытали.

"Претензий к условиям содержания у Курбановых нет, жалоб по поводу отношения сотрудников тоже не было. Они только попросили передать отцу, чтобы он принес им кое-какие вещи", - добавил член ОНК.