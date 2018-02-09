Избирком одобрил заявку на референдум о закрытии отстойника в Светлом Яре

09 февраля 2018, 22:37

ТИК Светлоярского района не нашла нарушений в заявке на референдум о закрытии пруда-накопителя синтетических жирных кислот и направила ее на рассмотрение в городскую думу. Местные жители пожаловались на то, что районная администрация не разрешает проводить митинги за закрытие отстойника опасных отходов.



Как писал "Кавказский узел", 26 января инициативная группа жителей Светлого Яра обратилась в территориальную избирательную комиссию (ТИК) района с ходатайством о проведении референдума по вопросу закрытия полигона жирных кислот.

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Работы должны завершиться к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда, несмотря на заверения властей о безопасной технологии утилизации отходов. 16 января светлоярцы подали иск в Центральный райсуд Волгограда с требованием признать соответствующее заключение государственной экологической экспертизы незаконным. 1 февраля они обратились и в Следком, попросив проверить законность переноса свалки.

Ходатайство о референдуме ТИК Светлоярского района рассмотрела сегодня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель комиссии Арам Малхасян. По его словам, теперь документы направлены для проверки в думу Светлоярского городского поселения. "Ходатайство и протокол не противоречат законодательству, оформлены правильно, никаких ограничений комиссия не нашла. Дума в течение 20 дней проверит ходатайство и протокол на соответствие требованиям законодательства и направит нам для регистрации инициативной группы", - пояснил Малхасян.

"Если дума откажет, мы пойдем в суд. Если дума не откажет, мы будем зарегистрированы как инициативная группа, нам выдадут свидетельство и дадут срок для сбора подписей - собрать надо не менее пяти процентов подписей участников референдума", - сказала "Кавказскому узлу" Елена Бондаренко, один из двух членов инициативной группы, которые присутствовали сегодня на заседании ТИК.

Власти Светлоярского района не согласовали митинги за закрытие отстойника

Другого пути решения проблемы, кроме проведения референдума, нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Светлоярского городского поселения Анатолий Арчаков.

"Нам запрещают митинги, отменяют слушания. Дума сначала приняла решение о слушаниях, потом отменила его. Жители говорят, что над ними издеваются. Все идет к тому, чтобы свалка перевозилась. Положение безвыходное, только референдум может помочь. Свалку надо ликвидировать, а ее перевозят с одного места на другое. Ее не нейтрализуют и не уничтожают. Она была вредна в Кировском районе, будет вредна и здесь", - сказал депутат.

По его словам, районные власти трижды отказали ему в согласовании митингов и еще три раза - члену инициативной группы Владимиру Сергееву. "Причины отказов указывают разные - то пропущены сроки, то место не утверждено губернатором, то будет работать тяжелая техника и будут строительные работы. Но по закону нам должны не просто отказывать, а предоставлять другое место", - заявил Анатолий Арчаков.

Отказы в проведении митингов депутат назвал "наглым нарушением Конституции". "Люди никак не могут высказать свое мнение. Я дважды написал по этому поводу в прокуратуру, одно заявление по поводу отказов направил в Следственный комитет", - отметил он.

То, что администрация Светоярского района шесть раз отказала жителям Светлого Яра в проведении митингов за закрытие полигона, подтвердил "Кавказскому узлу" и член инициативной группы Владимир Сергеев.

Жители судятся с Росприроднадзором и главой Светлого Яра

Светлоярцы отстаивают свои интересы сразу на двух судебных процессах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ольга Завгороднева.

"У нас два суда. По первому мы привлекли ответчиком Росприроднадзор. 6 февраля прошло предварительное заседание. Мы до сих пор не увидели проекта ликвидации пруда-накопителя. Судебное заседание по существу назначено на 20 февраля", - рассказала она.

По ее словам, на 15 февраля назначено предварительное судебное заседание по административному иску жителей Светлого Яра к главе города. "Считаем, что он неправомерно провел публичные слушания 30 мая. Этим же иском мы обжалуем бездействие районных властей по непроведению публичных слушаний в связи с переносом Кировской свалки. Мы считаем, что наши права нарушены в том, что здесь размещают свалку, а разрешения у нас не спросили", - сообщила Ольга Завгороднева.

Жителям сообщили, что их жалоба находится на контроле у вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, сказала Завгороднева. "У нас была депутат Госдумы Татьяна Цыбизова, выясняла, какие у нас вопросы. Мы также получили ответ из администрации президента о том, что наш вопрос не спущен вниз, а по нему запрошена информация", - добавила местная жительница.

Она также отметила, что мусор с волгоградской свалки продолжают интенсивно вывозить в Светлый Яр. "Два дня назад была авария - перевернулась машина. Мусороперевозчики несутся на большой скорости, им нужно сделать много рейсов", - рассказала Ольга Завгороднева.

Депутат Госдумы призвала подрядчика не мешать общественному контролю

Жители Светлоярского района имеют основания не доверять тому, что отходы будут утилизированы без ущерба для экологии, считает депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.

"Уже несколько месяцев инициативная группа добивается встречи с подрядчиком для того, чтобы познакомиться с объектом, используемыми реагентами, сертификатами на них и убедиться в том, что работы идут по проекту. Два месяца назад я обращалась в природоохранную прокуратуру, УВД (ответы есть, контролируют); проходило выездное заседание экологического совета области по этому поводу. Все работают. Но почему-то подрядчик препятствует общественному контролю и сторонится встреч с жителями", - написала она на своей странице в соцсети Facebook 4 февраля.

Депутат Госдумы предложила фирме-подрядчику, "Экотехсервису", поставить на объекте веб-камеры. "Дайте возможность людям в режиме онлайн контролировать вашу работу. Не сделаете - будут сплетни, домыслы и негатив. Все усомнятся в честности происходящего", - добавила она.

Татьяна Цыбизова сообщила также, что вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева в связи с ситуацией в Светлом Яре направила обращение в Генеральную прокуратуру. "По итогам моей встречи со светлоярцами от 31 января также подготовлены обращения и письма. Но если честно, ждем не ответа, а современного подхода к серьезному проекту со стороны подрядчика", - написала Цыбизова.

Комментариев от подрядчика относительно сказанного Татьяной Цыбизовой не поступало. Администрация Светлоярского района также не прокомментировала заявления относительно отказов согласовать митинги за закрытие отстойника.