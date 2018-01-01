01 января 2018, 13:35

Светлоярцы рассказали о перевозках мусора из Волгограда в обход запрета

Публичные слушания о запрете перевозки химических отходов с волгоградской свалки в Светлый Яр перенесены на 12 января, однако рабочие игнорируют временный запрет на вывоз мусора, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", дума Светлоярского городского поселения назначила на 29 декабря 2017 года публичные слушания о запрете перевозки отходов со свалки в Волгограде на территорию Светлого Яра. Согласно постановлению думы, до этого времени перевозка мусора запрещена.

В июле началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда от вывоза на местный полигон свалки из Волгограда.

Дума Светлоярского сельского поселения перенесла на 12 января публичные слушания о запрете вывоза отходов из Кировского района Волгограда в Светлоярский район, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Завгороднева, автор петиции о запрете переноса свалки с химическими отходами в Светлый Яр.

Согласно постановлению думы от 27 декабря 2017 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", на внеочередном заседании депутаты Светлоярского поселения планировали создать рабочую группу "для реализации общественных инициатив с приглашением представителей общественности".

Однако жители Светлого Яра узнали о том, что слушания отменены, только тогда, когда пришли на них 29 декабря 2017 года, сообщила Ольга Завгороднева. "Администрация пошла на корпоратив. Активисты - члены рабочей группы - успокоили людей. Человек 50 пришло на публичные слушания, мы их развернули. Остальных о том, что слушаний не будет, оповестили в соцсетях и по телефону", - рассказала она.

По ее словам, днем 27-28 декабря 2017 года перевозок мусора не было. "Зато ночью объемы перевозки фантастические", - сказала она.

Представители администрации Светлоярского поселения накануне Нового года оказались недоступными для комментариев.

Росприроднадзор после многочисленных обращений жителей Волгограда и Светлоярского района решил проводить рейды в связи "с ведением деятельности по ликвидации Кировской свалки Волгограда", говорится в сообщении, размещенном 27 декабря 2017 года на сайте областного управления ведомства.

Согласно сообщению, после жалоб людей на загрязнение воздуха специалисты ведомства нашли "многочисленные нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха в результате деятельности" коммерческой компании. В числе нарушений – наличие неучтенных источников выброса загрязняющих веществ, отсутствие разрешения на выброс этих веществ и неиспользование системы очистки газа и пыли, "что способствовало выбросу сажи в окружающую среду".

Представители областного комитета природы, областной думы и гордумы Волгограда встретились с инициативной группой жителей Светлоярского района и побывали на территории свалки в Кировском районе, сообщила 29 декабря 2017 года пресс-служба облкомприроды.

На встрече начальник профильного отдела облкомприроды Наталья Горковенко передала для изучения жительнице Светлого Яра Анастасии Сергеевой копии заключений государственной экологической экспертизы по волгоградской свалке и пруду-накопителю в Светлом Яре, а также список ликвидируемых там видов отходов, говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"