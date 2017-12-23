23 декабря 2017, 13:54

Жители Светлоярского района выступили против свалки

Светлоярцы опасаются экологического вреда от перемещения в окрестности поселка свалки из Волгограда. Облкомприроды заявил, что проект безопасен и заодно позволяет ликвидировать под Светлым Яром опасный отстойник. Поселковая Дума приостановила перевозку мусора и назначила публичные слушания.

Как писал "Кавказский узел", в июле началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель в Светлоярский район, при этом те из них, которые относятся к особому классу опасности, будут утилизированы специализированным предприятием, заявил директор компании "ЭкоТехСервис".

"Волгоград начал «катать» мусор за почти миллиард рублей вместо того, чтобы организовать переработку мусора", - говорится в петиции "Запретить перенос свалки с химическими отходами в Светлый Яр Волгоградской области", размещенной жительницей Светлого Яра Ольгой Завгородневой на сайте Сhange.org. По данным на 13:55 мск 23 декабря, петицию подписали 1498 человек.

В петиции утверждается, что согласие жителей Светлого Яра на перенос свалки было сфальсифицировано. "Как очевидцы говорят, кто пытался пройти - не пускали. Вызвали полицию, но поздно. Остальные жители просто не знали об обсуждении вопроса. Согнали в подвал сотрудников администрации, кто против - мог завтра на работу не приходить", - говорится в петиции.

С 1 декабря местные жители стали выражать свое недовольство начавшимся перевозом мусора. "Нам удалось остановить несанкционированный митинг, перекрытие федеральной трассы, но не уверена, что это надолго. Всем страшно потерять здоровье", - заявляет автор петиции Ольга Завгороднева.

Ольга Завгороднева уточнила "Кавказскому узлу", что публичные слушания прошли 30 мая. "Людей туда не пустили. Я, например, не знала о слушаниях, хотя я адвокат и активный член общества" - сказала она.

По словам Завгородневой, жители отправили не менее тысячи жалоб в следственный комитет, прокуратуру, администрацию Волгоградской области и другие инстанции. "Наш человек записался на прием в администрацию президента, еще один уезжает сегодня с целым чемоданом жалоб во все московские инстанции. Под жалобами — порядка трех тысяч подписей жителей Светлоярского района", - сказала активистка.

В жалобе, которая подготовлена для передачи в приемную президента, отмечается, что о процедуре общественных слушаний знало меньше 5% жителей, "информация намеренно утаивалась". "Посторонних не пускали вообще. На входе была пропускная система, желающим войти говорили: сегодня вход воспрещен, у главы день рождения", - утверждают авторы жалобы. По их мнению, решение о перемещении свалки в Светлоярский район стало результатом "четко спланированных действий" властей всех уровней. "До декабря население просто было в неведении [относительно] серьезности всей ситуации", - отмечается в жалобе. Там также указывается на то, что в Светлоярском районе находятся три действующих полигона опасных отходов - в пользовании у ООО "Комус", ООО "Спецпроект" и ООО "Экотехсервис".

Завгороднева отметила, что активно протестуют против свалки около ста жителей поселка, а 20 декабря на сход в Светлом Яру собрались более 500 человек. "Приехал представитель администрации области, сотрудник "ЭкоТехсСервиса", который был некомпетентен. Они хотели угомонить нас. Все было очень эмоционально. Жители приняли решение приостановить деятельность по перевозке свалки", - сообщила Завгороднева. Против перевоза свалки проголосовали 523 человека, сказала "Кавказскому узлу" другая жительница Светлого Яра, Елена Бондаренко.

Вечером 22 декабря состоялась встреча около 50 жителей с главой Светлоярского района, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев, также посетивший встречу. По словам Ольги Завгородневой, на встречу приехали профессор-эколог Владимир Желтобрюхов, представители Росприроднадзора и Роспотребнадзора, полиции, депутат областной думы, зампрокурора района. Она считает, что уже на этой встрече могло быть принято решение о приостановке вывоза отходов в Светлоярский район. "По лицам было видно, что они совершенно четко поняли суть безобразия, которое у нас тут происходит, но на множество вопросов ответов не дали. Говорят, что слишком много жалоб из нашего района - вот и пришлось приехать к нам в пятницу вечером. В какой-то момент у одного из высокопоставленных не выдержала совесть, он вышел в коридор, по телефону у кого-то спросил: требуют приостановить перевозку - соглашаться или нет? После этого вернулся в зал, опустил глаза, и они все ушли", - рассказала Завгороднева.

Дума Светлоярского городского поселения 22 декабря постановила провести публичные слушания о запрете перевозки отходов со свалки в Кировском районе на территорию Светлого Яра. Слушания назначены на 29 декабря, до этого времени перевозка мусора запрещена, говорится в решении Думы, копия которого поступила в распоряжение "Кавказского узла".

"Для решения вопроса на местном уровне необходимо желание и воля властей", - считает юрист Олег Линьков, отметивший, что если же решения в интересах жителей принято не будет, им нужно самим обращаться в суд, вплоть до Европейского суда по правам человека. "Если при реализации проекта по ликвидации свалки были допущены нарушения природоохранного законодательства, то это может оказать негативное влияние на экологическую обстановку, отразится на здоровье проживающих на территории Светлоярского района и Красноармейского района людей, это ограничивает их конституционное право на благоприятную окружающую среду, гарантированное 42 статьей Конституции, нарушает их право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, предусмотренные ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст. 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»", - отметил юрист "Кавказскому узлу".

Относительно публичных слушаний, которые назначены на 29 декабря, он отметил, что они носят рекомендательный характер.

Местные жители пожаловались на горящие отходы

По словам Ольги Завгородневой, мусор сваливают в шести километрах от Светлого Яра. "То есть практически нам под окна, учитывая объем того, что нам планируют везти", - заявила она. Самосвалы с мусором проезжают каждые три-пять минут. "Мусор не накрыт пологами, он летит, обгадили весь маршрут", - добавила она.

За сутки в район привозят мусор 300-400 самосвалов вместимостью от 15 до 30 тонн, они ездят днем и ночью, сообщила жительница Светлого Яра Елена Бондаренко. "Я, как юрист, считаю, что действия по перевозке незаконны. Меня, как жителя, сильно беспокоит состояние экологической безопасности в нашем населенном пункте, поскольку КамАЗы перевозят отходы 1-5 класса опасности, начиная от ртутных ламп. Все это перевозят на территорию порядка пяти километров от Светлого Яра", - сказала местная жительница. Она отметила, что многие замечали в кузовах грузовиков дым. "Это я сегодня видела, когда ехала в 115 маршрутке. Когда мы обгоняли КамАЗ, все пассажиры видели, что в кузове открытое пламя", - добавила Бондаренко.

По словам председателя облкомприроды, который выступил на сходе 20 декабря, перевозятся только отходы низшего, пятого класса опасности, сообщила Бондаренко. "Но бытовые отходы никак не могут дымиться. Мы все очень обеспокоены. У нас дети, и мы никуда не собираемся переезжать. Мы активно жалуемся, звоним на горячие линии, собираем подписи. Надо обращаться в суд, но, как человек с высшим юридическим образованием, я понимаю, что в данной ситуации в суд должен обратиться прокурор в защиту неопределенного круга лиц или глава администрации. Ни тот, ни другой этого не делает. Значит, придется нам идти в суд", - сказала женщина.

Перевозя отходы не только ночью, но и днем, "ЭкоТехСервис" нарушил первоначальный проект, считает руководитель областного отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев. Нарушениями является и то, что отходы не укрываются пологами, перевозятся тлеющими и не тушатся.

Власти заявили о безопасной технологии утилизации отходов в Светлоярском районе

На свалку в Кировском районе Волгограда с 1950-х годов свозились промышленные, а впоследствии бытовые отходы, сейчас она является бесхозяйной, говорится в ответе жителю Светлого Яра Владимиру Носову из комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, датированном 13 декабря. "В целях снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения проектным решением предусмотрен вывоз основного объема отходов (3-4 классов опасности) на объекты их обезвреживания и утилизации. Отходы 5 класса опасности предусмотрены к вывозу для размещения на лицензированных полигонах Волгоградской области. При этом объем отходов, предусмотренных к захоронению, составляет всего 7% от общего объема отходов свалки Кировского района", - говорится в ответе.

Комитет сообщает, что в рамках вывоза отходов с Кировской свалки разработан проект ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот в Светлоярском районе. Пруд будет засыпан отходами, которые на определенных отметках будут изолированы грунтом с реагентами, что исключит возможность газовых выбросов. Данная технология разработана ВолГТУ и запатентована, на проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Волгоградской области, говорится в ответе.

"Если ничего не предпринимать, пруд-накопитель синтетических жирных кислот Волгоградского нефтеперерабатывающего завода сам по себе представляет огромную угрозу для окружающей среды и здоровья населения Светлоярского района", - заявил "Кавказскому узлу" заведующий кафедрой ВолгГТУ профессор Владимир Желтобрюхов. По его словам, на его дне скопилась масса опаснейших отходов толщиной полтора метра – соли тяжелых металлов, отходы нефтепродуктов, гальванических производств, сульфаты натрия, которые при высыхании превращались в порошок и разносились ветром на значительные расстояния. "К тому же, после дождей здесь происходило интенсивное испарение, что также негативно влияло на качество атмосферного воздуха", - добавил он.

Технологию, разработанную ВолГТУ, он назвал уникальной, позволяющей одновременно решить и проблему пруда-отстойника, и Кировской свалки. Отходы свалки достаточно плотные, чтобы эффективно обезвредить отстойник, отметил Желтобрюхов. "Важно и то, что технологией предусмотрено применение эффективных сорбентов – глауконита, опоки, доломита волгоградских месторождений. Ими должны пересыпаться слои для обезвреживания свалочных масс, класс опасности которых ниже отходов, размещенных на дне пруда – испарителя. То есть попадание отходов нефтепроизводства путем испарения и распыления уже исключено", - добавил профессор.

Он считает, что не стоит беспокоиться и по поводу негативного влияния отходов нефтепроизводства на грунтовые воды. "Объект строился почти полвека назад, в надежности его чащи убедились эксперты во время проведения изысканий. Шоколадные глины – это своего рода замок. На заключительном этапе территория пруда-накопителя будет рекультивирована, здесь будут высажены фитосанитарные растения", - сказал Желтобрюхов.

На публичных слушаниях 30 мая проект был одобрен подавляющим числом голосов, заявил "Кавказскому узлу" председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов. "Но и после этого в течение месяца любой обратившийся мог получить материалы для ознакомления. Кроме того, в комитет периодически поступают обращения граждан по данному вопросу. В установленном законом порядке обратившимся гражданам направляются компетентные ответы, разъясняющие безопасность проведения этого мероприятия. Если необходимо провести дополнительно разъяснительную работу с жителями Светлоярского района, мы готовы. Любое предложение по этому поводу должно исходить от местной администрации. Мы к диалогу готовы".

Ольга Завгороднева подтвердила, что жители Светлого Яра ознакомлены с видеопрезентацией проекта. По ее данным, в Светлоярский район вывозится свалка с отходами фабрики им. Ермана, в числе которых есть и ртуть, и нефть. "Химпром сбрасывал туда отходы, своз их длительное время был несанкционированным. Все это нам теперь везут под видом того, что рекультивируют отстойник, обещают засыпать землей. Про природные сорбенты уже никто не говорит", - заявила Завгороднева. Глава областного отделения "Зеленого патруля" Ярослав Князев подтвердил "Кавказскому узлу", что природные сорбенты при засыпке пруда-отстойника отходами до сих пор не применены.

"Жителей изначально ввели в заблуждение по поводу утилизации отстойника, предложив способ утилизации путем засыпания его мусорным шламом, который якобы должен абсорбировать вредные вещества", - считает житель Светлого Яра, химик-технолог Александр Афонин. По его словам, при этом предлагалось, что в район будут вывозиться такие отходы, как минеральное волокно, строительный мусор, клей ПВА, эфиры фталиевых кислот и грунты с кислотами. "По моему мнению, как химика-технолога, минеральное волокно не может ничего абсорбировать, строительный мусор тоже, клей ПВА - это вообще немыслимая вещь, при разрушении полимеров образуются вредные вещества, эфиры тоже не очень хорошая вещь", - сказал он "Кавказскому узлу".

Теперь, по словам Афонина, рассматривается новый проект ликвидации Кировской свалки. "Они хотят бывший химический накопитель засыпать строительным мусором, еще раз засыпать химическими отходами 1 и 2 класса опасности, и это представляется под видом, что нам делают благо", - сказал он.

Александр Афонин отметил, что является специалистом, но до сих пор не слышал о таких методах переработки старых отстойников. "На кафедрах политеха ежегодно проводится множество научных работ и изысканий, которые хоронятся и никогда больше не поднимаются. Выкладки, которые производятся в лабораториях политеха, являются, грубо говоря, определенными расчетными умозаключениями, но без практического заключения нельзя сказать, насколько эффективно это будет работать", - сказал Афонин.

Председатель Волгоградского регионального экологического центра Виктор Чапуркин также заявил "Кавказскому узлу", что не знаком с применяемой технологией рекультивации. "Без документов сложно говорить, можно ли перевозить отходы таким образом, но понятно, что просто перевозить и сваливать - это безобразие. Отходы надо каким-то образом нейтрализовать. Если это отходы Химпрома, это опасно. В Светлоярском районе отходов и так более чем достаточно. Рядом со Светлым Яром находится «Каустик» и пруды-отстойники. Поэтому бунт жителей понятен. Сначала надо ликвидировать пруды-отстойники, которые испаряются и выделяют много токсичных веществ в воздух. Там изначально плохая экология. При этом туда везут дополнительно отходы. Вода там тоже загрязненная. Делать что-то нужно только в сторону улучшения, а не ухудшения экологической обстановки", - сказал Чапуркин.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"